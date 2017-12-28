Куди піти на Новий рік 2018

На Новий рік 2018 у Києві заплановано безліч виставок, ярмарків і фестивалів.

Для дітей працюватиме велика ланцюгова карусель на Михайлівській площі, висотою 40 метрів.

Зміниться розташування фуд-кортів – вони будуть розміщені імпровізованими кварталами, і в кожному кварталі можна спробувати свої особливі страви.

Громадський транспорт у столиці працюватиме на новорічні свята по подовженим графіком – на 3 години довше в новорічну ніч, 1 січня, а також в різдвяну ніч, 7 січня 2018 року. Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

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Традиційно на Володимирському проїзді буде працювати радіостанція Folk FM, куди приходитимуть українські артисти і анонсуватимуть свої нові пісні і вітати зі святами.

19 грудня засвітять головну ялинку країни на Софійській площі та ще в десяти районах столиці.

Факти ICTV склали список найкращих столичних заходів.

Де зустрічатимуть Новий рік та Різдво 2018

Софійська площа

30 грудня з 18.00 до 23.00 – концерт за участю музичних колективів різних жанрів;

31 грудня з 21.00 до 00.00 – святковий концерт класичної та сучасної музики;

1 січня з 18.00 – новорічні гуляння;

6 січня з 18.00 до 22.00 – різдвяні колядки;

7 січня з 12.00 до 15.00 – Різдвяна хода звіздарів і Різдвяний концерт.

Різдвяне містечко

З 19 грудня до 14 січня

Софійська, Михайлівська площа, Володимирський проїзд

В цей період працюватиме різдвяне містечко.

В рамках масштабного культурно-мистецького проекту пройде фестиваль ілюмінації з особливими арт-об’єктами.

Льодовиковий період

З 15 грудня по 30 січня о 9.00

Квитки: 50 грн

Співоче поле

Почне діяти парк зимових розваг зі сніговими горами, новорічним зоопарком, сферичним кінотеатром, льодовою ковзанкою. Можна буде покататися на сноутюбах або собачих упряжках.

Вартові мрій

Концерт-холл ВДНГ

Квитки: 250 – 2499 грн

Вистави відбуватимуться щоденно з 16 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року о 12.00

Купити квиток можна тут

Дітям до 5 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

З 16 грудня в Концерт-Холі ВДНГ вже традиційно буде йти різдвяне 3D-шоу для всієї родини Вартові Мрій від телеканалу СТБ і компанії StarLight Entertainment.

Найталановитіші танцюристи, акробати, гімнасти – фіналісти популярних телевізійних талант-шоу знову зберуться на одній сцені. А сучасні 3D-технології дозволять кожному глядачеві з головою зануритися в магію доброї різдвяної казки.

Головним хореографом-постановником шоу цьогоріч став Євген Кот – суперфіналіст шоу Танці з зірками. Євген також виконає на сцені роль головного лиходія – Дракона. Ідея Вартових Мрій належить режисерові Костянтину Томільченку та директорові творчого об’єднання СТБ Талі Оніщук.

– Це найкращий танцювальний спектакль з елементами 3D, який був поставлений в Україні. Я чув дуже багато захоплених відгуків зірок, які відвідали Вартові Мрій і людей, які подивилися наше шоу після того, як побували на різдвяних шоу за кордоном. Більш того, деякі наші іноземні колеги не можуть повірити в те, що шоу зроблено в Україні! А це насправді так: ми самі придумали цю казку і її героїв, самі її поставили, розробили декорації і спецефекти, – сказав Євген Кот.

В основі сюжету лежить історія бездомного хлопчика Макса, який напередодні Різдва зустрічає чарівного Кота – Зберігача Мрії. Разом вони везуть чарівну зірку, долаючи безліч труднощів, адже її хоче викрасти злий Дракон. По дорозі вони зустрічають добрих фей і могутніх рогатигрів, які допомагають їм зберегти зірку від лиходія.

Саундтрек до позаефірного проекту СТБ написав Дмитро Шуров, музикант, соліст Pianoboy. Цього року головну роль виконуватимуть відразу два юних артиста: 11-річний Микита Малакий (Танцюють всі!-9) і 12-річний Влад Святий (фіналіст Україна має талант. Діти-2). Юні артисти по черзі будуть втілювати на сцені образ головного героя Макса.

Зал побудований амфітеатром. Кожні наступні два ряди вище попередніх на 25 см.

Новорічні пригоди в Крижаному королівстві

Парк Шевченка

З 16 грудня – 14 січня

Вартість: безкоштовно

Батьки і діти можуть прийти на Новорічні пригоди в Крижаному королівстві – конкурси та квести з Дідом Морозом.

Зимова Країна

Містечко Санти

З 16 грудня по 14 січня

Маріїнський парк

У парку запрацює Містечко Санти, де будуть проходити масові розваги. Діти зможуть зустрітися з Санта Клаусом і його помічниками.

Льодова ковзанка

З 19 грудня – 16 січня

Контрактова площа

Льодову ковзанку планують відкрити 19 грудня разом з новорічно-різдвяним ярмарком.

Фестиваль Carol-fest

23 грудня – 14 січня

Хрещатий парк, що біля арки Дружби народів

Відбудеться новорічний DJ-базар і Всеукраїнська коляда (місце співів – Міський сад, недалеко від Літньої естради).

Передріздвяний концерт

23-24 грудня з 18.00 до 22.00

Софійська площа

Запланований святковий концерт та розважальні заходи.

Казки старого Подолу

26 грудня – 9 січня

Контрактова площа, сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному

Працюватиме Парк казкових скульптур, а також встановлять ігрові майданчики та атракціони. Також буде функціонувати тематична ярмарка.

Концерти на Новий Рік 2018

Тіна Кароль

Палац Україна

Квитки – 290 – 2250 грн

31 грудня в 19.00

Придбати квитки можна тут

Нова концертна програма співачки – це симбіоз жіночих історій, виражених в піснях, і танцювальних постановах в стилі modern and contemporary.

-Багатогранність жінки – це втілення єдності і боротьби протилежностей. Ми любимо і ненавидимо, ми ображаємося і прощаємо, втрачаємо надію і знову свято віримо. Цей концерт про те, якою різною може бути любов. Я заспіваю про те, що справжня любов ніколи не минає, а продовжує бути, жити, творити і радувати, – зізнається Тіна.

За 5 годин до Нового року

Міжнародний центр культури і мистецтв

Квитки: 300 – 600 грн

31 грудня 19.00

Придбати квитки можна тут

Феєрверк найкрасивіших композицій Штрауса, Чайковського, Леонтовича, світові Новорічні та Різдвяні хіти 31 грудня у новорічному концерті за участю віртуозних музикантів Національного оркестру народних інструментів.

У цей вечір вас зустрінуть музиканти у святкових костюмах і подарують вам новорічний настрій.

В передчутті романтичної зимової ночі, організатори концерту запрошують відкинути всі побутові дрібниці і поринути у світ класичної, популярної легкої музики, насолодитися чистотою звучання, вишуканістю композицій і різноманітністю емоцій.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти з дитиною на Новий рік 2018.