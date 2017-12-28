Куди піти на Новий рік 2018

На Новий рік 2018 у Києві заплановано безліч виставок, ярмарків і фестивалів.
Для дітей працюватиме велика ланцюгова карусель на Михайлівській площі, висотою 40 метрів.
Зміниться розташування фуд-кортів – вони будуть розміщені імпровізованими кварталами, і в кожному кварталі можна спробувати свої особливі страви.
Громадський транспорт у столиці працюватиме на новорічні свята по подовженим графіком – на 3 години довше в новорічну ніч, 1 січня, а також в різдвяну ніч, 7 січня 2018 року. Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.
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Традиційно на Володимирському проїзді буде працювати радіостанція Folk FM, куди приходитимуть українські артисти і анонсуватимуть свої нові пісні і вітати зі святами.
19 грудня засвітять головну ялинку країни на Софійській площі та ще в десяти районах столиці.
Факти ICTV склали список найкращих столичних заходів.
Де зустрічатимуть Новий рік та Різдво 2018
Софійська площа
30 грудня з 18.00 до 23.00 – концерт за участю музичних колективів різних жанрів;
31 грудня з 21.00 до 00.00 – святковий концерт класичної та сучасної музики;
1 січня з 18.00 – новорічні гуляння;
6 січня з 18.00 до 22.00 – різдвяні колядки;
7 січня з 12.00 до 15.00 – Різдвяна хода звіздарів і Різдвяний концерт.
Різдвяне містечко
З 19 грудня до 14 січня
Софійська, Михайлівська площа, Володимирський проїзд
В цей період працюватиме різдвяне містечко.
В рамках масштабного культурно-мистецького проекту пройде фестиваль ілюмінації з особливими арт-об’єктами.
Льодовиковий період
З 15 грудня по 30 січня о 9.00
Квитки: 50 грн
Співоче поле
Почне діяти парк зимових розваг зі сніговими горами, новорічним зоопарком, сферичним кінотеатром, льодовою ковзанкою. Можна буде покататися на сноутюбах або собачих упряжках.
Вартові мрій
Концерт-холл ВДНГ
Квитки: 250 – 2499 грн
Вистави відбуватимуться щоденно з 16 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року о 12.00
Купити квиток можна тут
Дітям до 5 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)
З 16 грудня в Концерт-Холі ВДНГ вже традиційно буде йти різдвяне 3D-шоу для всієї родини Вартові Мрій від телеканалу СТБ і компанії StarLight Entertainment.
Найталановитіші танцюристи, акробати, гімнасти – фіналісти популярних телевізійних талант-шоу знову зберуться на одній сцені. А сучасні 3D-технології дозволять кожному глядачеві з головою зануритися в магію доброї різдвяної казки.
Головним хореографом-постановником шоу цьогоріч став Євген Кот – суперфіналіст шоу Танці з зірками. Євген також виконає на сцені роль головного лиходія – Дракона. Ідея Вартових Мрій належить режисерові Костянтину Томільченку та директорові творчого об’єднання СТБ Талі Оніщук.
– Це найкращий танцювальний спектакль з елементами 3D, який був поставлений в Україні. Я чув дуже багато захоплених відгуків зірок, які відвідали Вартові Мрій і людей, які подивилися наше шоу після того, як побували на різдвяних шоу за кордоном. Більш того, деякі наші іноземні колеги не можуть повірити в те, що шоу зроблено в Україні! А це насправді так: ми самі придумали цю казку і її героїв, самі її поставили, розробили декорації і спецефекти, – сказав Євген Кот.
В основі сюжету лежить історія бездомного хлопчика Макса, який напередодні Різдва зустрічає чарівного Кота – Зберігача Мрії. Разом вони везуть чарівну зірку, долаючи безліч труднощів, адже її хоче викрасти злий Дракон. По дорозі вони зустрічають добрих фей і могутніх рогатигрів, які допомагають їм зберегти зірку від лиходія.
Саундтрек до позаефірного проекту СТБ написав Дмитро Шуров, музикант, соліст Pianoboy. Цього року головну роль виконуватимуть відразу два юних артиста: 11-річний Микита Малакий (Танцюють всі!-9) і 12-річний Влад Святий (фіналіст Україна має талант. Діти-2). Юні артисти по черзі будуть втілювати на сцені образ головного героя Макса.
Зал побудований амфітеатром. Кожні наступні два ряди вище попередніх на 25 см.
Новорічні пригоди в Крижаному королівстві
Парк Шевченка
З 16 грудня – 14 січня
Вартість: безкоштовно
Батьки і діти можуть прийти на Новорічні пригоди в Крижаному королівстві – конкурси та квести з Дідом Морозом.
Зимова Країна
ВДНГ
Квитки: 799 грн (комплексний квиток)
Купити квитки можна тут
Вхід до зимового парку вільний. Також безкоштовний вхід діє на розважальні заходи біля ялинки, великий теплий ярмарок Корпорація подарунків, літній арт-павільйон, шоу-рум українських дизайнерів, фотозони та фуд-корти.
На інші локації діятиме платний вхід, вартістю від 20 грн за квиток. Придбати їх можна буде на місці, оплата тільки банківською картою.
16 грудня відбудеться офіційне відкриття Зимової Країни, але більшість розважальних локацій гості зимового парку зможуть відвідати вже з 9 грудня. 11, 12 та 18 грудня – офіційні вихідні.
9–10 грудня, працюватимуть:
- Замок крижаних скульптур – тут відвідувачів зустріне величезний дракон з різнокольорової криги, інші казкові герої та 25-метрова крижана гірка.
- Теплий фудкорт Баварський двір – тут можна спробувати ароматний глінтвейн з німецьким брецелєм або ж гарячі німецькі сосиски з пивом.
- Галерея-виставка 3D-картин – тут ви знайдете спеціальну експозицію ілюзій, що складається з тривимірних картин.
- Виставка Живі Динозаври – експозиція найхимерніших створінь, що колись населяли нашу планету, які виконані у повний зріст, гарчать та рухаються, відтворюючи поведінку давніх істот.
- Теплий ярмарок Корпорація подарунків – тут ви знайдете подарунки до всіх знакових дат зими: новорічні іграшки, бенгальські вогні, свічки для різдвяного столу, ювелірні прикраси, декоративну косметику, дитячі іграшки та солодощі.
- Сферичний кінотеатр TELEPORT360 – сферичний кінотеатр, що показує кращі стрічки в своїй категорії, а сучасна проекційна система кінотеатру дозволяє створити зображення таким, щоб оточити глядача відео на 360 градусів.
- Контактний зоопарк Animal Park – тут можна не тільки побачити як виглядають екзотичні тварини, але також самостійно погодувати їх спеціальним кормом або погладити.
- Шоу-рум W8Less: Святковий затишок – тут діти зможуть самостійно виготовити іграшку для ялинки і випити гарячого чаю з печывом. Батьки ж тим часом матимуть можливість розслабитися і підібрати ідеальні вбрання для зустрічі Новорічних свят, а також подбати про подарунки для друзів та близьких.
- Планета метеликів. Тропічна ферма – тут ви дізнаєтеся багато нового і цікавого з життя найкрасивіших тропічних комах на світлі та зможете зробити фото з метеликом на плечі.
- Країна Роботів ІІ – всередині вас чекають експозиції роботів, шоу дронів та авіа-симулятори.
- Парк гойдалок від Три Ведмеді – тут працює цілих 45 гойдалок, на кожній з яких можна кататися без кінця, поки не набридне.
- Sky Park – проглянка по деревах – найнезвичайніша зимова розвага.
Містечко Санти
З 16 грудня по 14 січня
Маріїнський парк
У парку запрацює Містечко Санти, де будуть проходити масові розваги. Діти зможуть зустрітися з Санта Клаусом і його помічниками.
Льодова ковзанка
З 19 грудня – 16 січня
Контрактова площа
Льодову ковзанку планують відкрити 19 грудня разом з новорічно-різдвяним ярмарком.
Фестиваль Carol-fest
23 грудня – 14 січня
Хрещатий парк, що біля арки Дружби народів
Відбудеться новорічний DJ-базар і Всеукраїнська коляда (місце співів – Міський сад, недалеко від Літньої естради).
Передріздвяний концерт
23-24 грудня з 18.00 до 22.00
Софійська площа
Запланований святковий концерт та розважальні заходи.
Казки старого Подолу
26 грудня – 9 січня
Контрактова площа, сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному
Працюватиме Парк казкових скульптур, а також встановлять ігрові майданчики та атракціони. Також буде функціонувати тематична ярмарка.
Концерти на Новий Рік 2018
Тіна Кароль
Палац Україна
Квитки – 290 – 2250 грн
31 грудня в 19.00
Придбати квитки можна тут
Нова концертна програма співачки – це симбіоз жіночих історій, виражених в піснях, і танцювальних постановах в стилі modern and contemporary.
-Багатогранність жінки – це втілення єдності і боротьби протилежностей. Ми любимо і ненавидимо, ми ображаємося і прощаємо, втрачаємо надію і знову свято віримо. Цей концерт про те, якою різною може бути любов. Я заспіваю про те, що справжня любов ніколи не минає, а продовжує бути, жити, творити і радувати, – зізнається Тіна.
За 5 годин до Нового року
Міжнародний центр культури і мистецтв
Квитки: 300 – 600 грн
31 грудня 19.00
Придбати квитки можна тут
Феєрверк найкрасивіших композицій Штрауса, Чайковського, Леонтовича, світові Новорічні та Різдвяні хіти 31 грудня у новорічному концерті за участю віртуозних музикантів Національного оркестру народних інструментів.
У цей вечір вас зустрінуть музиканти у святкових костюмах і подарують вам новорічний настрій.
В передчутті романтичної зимової ночі, організатори концерту запрошують відкинути всі побутові дрібниці і поринути у світ класичної, популярної легкої музики, насолодитися чистотою звучання, вишуканістю композицій і різноманітністю емоцій.
Раніше Факти ICTV писали, куди піти з дитиною на Новий рік 2018.