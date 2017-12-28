На Марсі випав сніг

Один з підрозділів NASA – Лабораторія реактивного руху (JPL) показала чарівні фотографії засніженого Марса.

Низька температура перетворила вуглекислий газ з атмосфери у частинки льоду, які утворюють хитромудрі візерунки і форми, схожі на ті, що утворюються взимку на поверхні Землі.

Загальний обсяг льоду на поверхні Марсу оцінюється у 5 млн кубічних кілометрів. При нагріванні до стану рідкої води цієї кількості достатньо, щоб покрити поверхню планети шаром води завтовшки 35 метрів.

Читайте: Вчені знайшли причину червоного кольору Марсу

До речі, місія ExoMars-2020 планує оприлюднити диктофонні записи з поверхні Марса до березня 2021 року.