У цьому році NASA вдалося отримати дійсно унікальні фотографії з космосу за допомогою телескопів і зондів.
Про це повідомляють РІА Новини.
Серед неймовірних фотографій є снігові дюни Марса, які розташовані в північній півкулі планети, і знімки кілець Сатурна.
Також прекрасно вийшло прекрасні фото найсильніших за 12 років спалахів на Сонці.
Найкращі космічні фото 2017 / 12 фотографий
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До слова, Ілон Маск показав найпотужнішу вантажопідйомну ракету SpaceX – Falcon Heavy, яка змінить Falcon 9.
Фото: NASA
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