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Найкращі космічні фото 2017

У цьому році NASA вдалося отримати дійсно унікальні фотографії з космосу за допомогою телескопів і зондів.

Космічне фото

Про це повідомляють РІА Новини.

Серед неймовірних фотографій є снігові дюни Марса, які розташовані в північній півкулі планети, і знімки кілець Сатурна.

Також прекрасно вийшло прекрасні фото найсильніших за 12 років спалахів на Сонці.

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Найкращі космічні фото 2017 / 12 фотографий

Читайте: Вчені знайшли зірку смерті

До слова, Ілон Маск показав найпотужнішу вантажопідйомну ракету SpaceX – Falcon Heavy, яка змінить Falcon 9.

Фото: NASA

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