Вчені розкрили секрет щастя бідних і багатих

Заможні люди відчувають більше позитивних емоцій від думок про самих себе. Люди, які заробляють менше, щасливі від можливості спілкуватися з іншими людьми.

У дослідженні вчених із Каліфорнійського університету взяли участь 1519 осіб із різним рівнем доходу. Добровольців попросили оцінити, наскільки вони згодні з твердженнями на кшталт “Турбота про інших людей викликає у мене теплі почуття”.

З’ясувалося, що для багатьох людей головним джерелом позитивних емоцій є гордість і задоволення собою. Найбільш високо вони оцінювали фрази типу “Я отримую задоволення, коли люди мене поважають”. Для бідніших щастя проявляється у любові та співчутті.

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– Це дослідження доводить, що гроші не гарантують щастя, але здатні вплинути на те, як воно проявляється, – говорить один з авторів дослідження Пол Піфф.

Раніше вчені вже стверджували про те, що гроші мало пов’язані з відчуттям щастя і благополуччя.