Рік Жовтого земляного собаки вже на носі, саме час думати про те, яку зачіску зробити на Новий рік 2018. Ми зібрали кілька ідей, які доповнять ваш образ і допоможуть почуватися по-справжньому казково!

Символом Нового 2018 року стане вірний, скромний та справедливий Жовтий земляний собака. Ваша святкова укладка може бути простою у техніці виконання, але вона повинна узгоджуватися з головними якостями Собаки та виглядати чудово.

Перш за все, пам’ятайте, що новорічну зачіску краще продумувати вже після вибору сукні та взуття. Крім того, важливо враховувати сильні сторони своєї зовнішності.

Якщо у вас гарна шия і вигин плечей, краще підкреслити це піднятим у зачіску волоссям. Якщо ви маєте деякі проблеми зі шкірою, то варто обрати образ, який прикриває обличчя або спину. Це допоможе вам виглядати не тільки привабливо, але й впевнено в собі.

Видео опубликовано Видео-уроки Прически Макияж (@_hair__videos) Дек 10 2016 в 12:20 PST

Символом 2018 року стане жовтий колір. Його можна використовувати у вигляді резинок, стрічок та інших аксесуарів для волосся. Особливо сміливі дівчата можуть пофарбувати тоніком кілька пасом волосся: руді локони будуть чудово поєднуватися з сукнею зеленого чи синього відтінку.

Пам’ятайте, що з зачіскою вам доведеться проходити протягом усієї ночі. Тому намагайтеся не перестаратися з тугими зажимами та засобами для укладання.

Видео опубликовано Прически | Стрижки | Волосы (@hair_tour) Ноя 29 2016 в 4:49 PST

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Зачіски на Новий рік 2018 / 35 фотографий

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