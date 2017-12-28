Зачіски на Новий рік 2018

Рік Жовтого земляного собаки вже на носі, саме час думати про те, яку зачіску зробити на Новий рік 2018. Ми зібрали кілька ідей, які доповнять ваш образ і допоможуть почуватися по-справжньому казково!
Символом Нового 2018 року стане вірний, скромний та справедливий Жовтий земляний собака. Ваша святкова укладка може бути простою у техніці виконання, але вона повинна узгоджуватися з головними якостями Собаки та виглядати чудово.
Перш за все, пам’ятайте, що новорічну зачіску краще продумувати вже після вибору сукні та взуття. Крім того, важливо враховувати сильні сторони своєї зовнішності.
Якщо у вас гарна шия і вигин плечей, краще підкреслити це піднятим у зачіску волоссям. Якщо ви маєте деякі проблеми зі шкірою, то варто обрати образ, який прикриває обличчя або спину. Це допоможе вам виглядати не тільки привабливо, але й впевнено в собі.
Символом 2018 року стане жовтий колір. Його можна використовувати у вигляді резинок, стрічок та інших аксесуарів для волосся. Особливо сміливі дівчата можуть пофарбувати тоніком кілька пасом волосся: руді локони будуть чудово поєднуватися з сукнею зеленого чи синього відтінку.
Пам’ятайте, що з зачіскою вам доведеться проходити протягом усієї ночі. Тому намагайтеся не перестаратися з тугими зажимами та засобами для укладання.
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