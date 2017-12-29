Низку новорічних свят називають чарівними і казковими. Кожен, хто під Новий рік загадав бажання, обов’язково чекає і сподівається на диво.

Напередодні Нового року завжди хочеться заглянути в майбутнє і хоч трохи дізнатися, що нас чекає в наступному році, а також дізнатися – чи є надія на те, що мрії стануть дійсністю.

Чарівництво новорічної ночі дарує нам таку можливість. Найпопулярніше ворожіння у новорічну ніч — написати своє заповітне бажання на папері, спалити його під перший удар курантів і розчинити попіл у келиху шампанського, потім ви повинні випити отримане чарівне зілля до останнього удару. Легенда свідчить, що при виконанні всіх перерахованих вище пунктів ваше бажання обов’язково здійсниться.

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Щоб ви могли дізнатися про своє майбутнє в новорічну ніч Факти ICTV пропонують 10 способів ворожінь на Новий рік. Обирайте будь-який і дізнаєтеся, які сюрпризи для вас підготував рік Жовтого Земляного Собаки.

Ворожіння із сірниками

Дізнатися про почуттях коханої людини за допомогою сірників вважається одним з найбільш точних і простих методів. До вогню під час ворожіння зверталися з давніх часів, як до самої могутньої стихії, наділяючи його божественною силою.

Тож, беріть з нової сірникової коробки два сірники і кріпіть їх вертикально на невеликій відстані одна від одної. Загадайте, який сірник буде символізувати чоловіка, а який – жінку. Потім запаліть їх, і спостерігайте за процесом згорання: якщо сірники схиляються один до одного, то це означає взаємні почуття загаданої пари; якщо один із сірників не змінив свою форму, залишившись у вертикальному положенні, то це говорить про байдужість того, кого він символізує. Про негативне ставлення скаже швидке відхилення сірника в протилежну сторону від іншого.

Ворожіння із гребінцем

Побачити вашого судженого уві сні допоможе новорічне ворожіння з гребінцем. Для цього перед сном, не поспішаючи, розчісуйте волосся чистим гребінцем, промовляючи: “суджений-ряджений, прийди до мене наряджений”. Після чого лягайте спати, поклавши гребінець під подушку.

Ворожіння на воді

Новорічне гадання на воді – ворожіння для володарів спритних рук. Крім ваших кінцівок нам знадобляться ще й дві склянки з водою. Заповніть одну із склянок водою до самих країв, загадайте бажання і моментально, практично не замислюючись, одним рухом руки перелийте воду в іншу склянку.

А тепер дивимося на стіл, над яким ви робили маніпуляції. Якщо пролито не більше трьох невеликих крапель, то скажіть дякую природі за відмінну координацію, ваше бажання збудеться.

Ворожіння на папері

Напишіть на різних папірцях кілька своїх найпотаємніших бажань. Після того, як всі бажання розписані, приберіть їх під подушку. Вранці 1 січня першим ділом не йдіть у ванну чистить зуби, а засуньте руку під подушку. Перший папірець, який попадеться і буде тим бажанням, яке здійсниться в Новому році.

Візерунки на склі

Ще один простий спосіб відкрити таємницю майбутнього – заморозити скло.

Для цього вам знадобиться невелике скло або дзеркало. Облийте його водою і опівночі віднесіть його на мороз (можна покласти в морозильник). Дочекайтеся, коли скло покриється візерунками і поверніться у тепло. А тепер починаємо ворожіння по візерунку: кола – в майбутньому році ви проживете в достатку, ялинковий візерунок – вас чекає багато роботи, квадратні візерунки – в майбутньому році вас чекають труднощі, трикутники, ромби – успіх і успіх будуть до вас прихильні.

Ім’я чоловіка підкажи

Дівчата, хочете дізнатися ім’я майбутнього чоловіка? Ще б пак! Тоді після того, як куранти сповістять про настання Нового року, вийдіть на вулицю і підійдіть до першого ліпшого чоловіка і попросіть його назвати себе. Швидше за все, так і зватимуть майбутнього чоловіка, а в деяких, особливо рідкісних випадках – цей чоловік і буде вашим нареченим.

Ворожіння по коту

Якщо у вас в будинку є кіт, він допоможе вам дізнатися чи виповниться ваше бажання. Для цього подумайте, чого вам дуже сильно хочеться, і покличте кота. Уважно дивіться, якою лапою кіт ступить через поріг. Якщо правою – бажання збудеться.

Ворожіння по льоду

Цим способом можете поворожити не тільки ви, але і ваші гості. Для цього в новорічну ніч видайте кожному бажаючому поворожити столову ложку. Нехай вони наберуть у ложки воду і винесуть їх на вулицю (можна покласти в холодильник). Хто гадає – повинні пам’ятати, де чия ложка лежить, тому що вранці по тому, як замерзла вода, вони зможуть дізнатися майбутнє. Так, якщо вода застигла з поглибленням, то, на жаль, цього року у цієї людини будуть неприємності, а якщо рівно або з горбком, – рік буде вдалим.

Ворожіння на воску

Розтопіть, в якійсь ємності, воскову свічку, опустивши ємність на поверхню гарячої води і вилийте віск в глибоку тарілку, наповнену водою прохолодною. В залежності від форми застиглого воску ви можете спробувати визначити своє майбутнє. Наприклад, підкова означає щастя в прийдешньому новому році, зірка передрікає отримання довгоочікуваної новини. Для трактування значень інших фігур з застиглого воску зверніться до своєї уяви.

Ворожін ня на вірність

Буде потрібно: миска, вода, попіл, сіль, цукор, пасма волосся подружжя або пари. Це ворожіння допоможе дізнатися, чи будуть партнери вірні один одному в майбутньому році. У святкову ніч у миску наливають воду, кидають у неї щіпку золи, солі і цукру.

Воду перемішують і кидають у миску обидві прядки волосся – волосся у кожній прядкці має бути з’єднаним. Результат визначають на ранок по розташуванню пасм. Якщо пасма подружжя з’єдналися – вони будуть зберігати одне одному вірність. Окремі пасма обіцяють подружню невірність одного або обох.

І пам’ятайте, передбачення – це зовсім не вирок, а лише одна з багатьох ймовірностей розвитку подій, а напрямок свого життя задаєте тільки ви самі. Виконання вам бажань!

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