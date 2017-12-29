Два типи жінок, яких бояться чоловіки

Чоловіки бояться жінок з багатим сексуальним досвідом і тих, у кого його дуже мало чи практично немає.

Про це повідомляє Махімим.fm.

Вчені з Інституту імені Кінсі провели опитування.

В ньому взяли участь 100 представників сильної половини людства у віці від 18 до 50 років.

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Виявилося, що чоловіки до 24 років не хотіли б мати стосунки з партнерками, у яких було багато коханців. А ось ті, кому більше 25 років віддають перевагу жінкам з солідним сексуальним досвідом.

До речі, вчені з Університету штату Флорида вважають, що некрасиві чоловіки відрізняються більшою сексуальною активністю, що дуже важливо в шлюбі.