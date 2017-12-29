Милі щенята: у Таїланді немовлят одягли у новорічні костюми

У Таїланді лікарі пологового будинку в Бангкоку зробили батькам подарунок до Нового року і одягли малюків у святкові костюми цуценят, оскільки попереду рік Собаки.

Про це пише 24tv.ua.

При цьому лікарі самі зв’язали для новонароджених білі і блакитні наряди. Шапочки прикрасили темними вушками і мордочками собак, а підгузники прикрили шортиками з хвостиками.

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Відзначається, що це не перший подібний флешмоб у госпіталях Бангкока.

Так, на Різдво новонароджених у лікарні Паоло нарядили в костюми Санти і ялинок.















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До речі, раніше Факты ICTV публікували список найгірших подарунків чоловіку на Новий рік.

Фото: 24tv.ua