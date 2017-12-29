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Милі щенята: у Таїланді немовлят одягли у новорічні костюми

У Таїланді лікарі пологового будинку в Бангкоку зробили батькам подарунок до Нового року і одягли малюків у святкові костюми цуценят, оскільки попереду рік Собаки.

Малюки

Про це пише 24tv.ua.

При цьому лікарі самі зв’язали для новонароджених білі і блакитні наряди. Шапочки прикрасили темними вушками і мордочками собак, а підгузники прикрили шортиками з хвостиками.

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Ви вже підготували новорічні подарунки?

  • Взагалі не дарую подарунки на Новий рік 46%, 429 votes
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  • Все дорого, зроблю солодкі презенти 22%, 208 votes
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Відзначається, що це не перший подібний флешмоб у госпіталях Бангкока.

Так, на Різдво новонароджених у лікарні Паоло нарядили в костюми Санти і ялинок.

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Милі щенята: у Таїланді немовлят одягли у новорічні костюми / 8 фотографий

До речі, раніше Факты ICTV публікували список найгірших подарунків чоловіку на Новий рік.

Фото24tv.ua

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