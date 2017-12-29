Найкращі рецепти коктейлів від похмілля

Будь-яка вечірка – це не тільки веселощі, а й тяжкі наслідки вранці. Ми зібрали рецепти коктейлів, які чудово врятують від похмілля після зустрічі Нового року.

Кривава Мері

Горілка, лимон, сіль, перець, селера, табаско, вустерс і томатний сік буквально воскресять після бурхливої ​​тусовки. Не дарма Криваву Мері вже 100 років вважають найкращими ліками від похмілля.

Яєчний

Полегшення після цього коктейлю відчувається майже відразу. Потрібно лише збити яйце, додати сіль і перець, вилити вміст у чарку і “накрити” ложкою оцту. Пити коктейль потрібно як шот.

Німецький світанок

Справжній світанок для тих, у кого вночі сталося затемнення. Для приготування коктейлю потрібно влити томатний сік, збитий яєчний жовток, а зверху 100 мл пива. При цьому кожен інгредієнт треба наливати через ніж, щоб шари не перемішалися.

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Сонний

Коктейль не тільки рятує від похмілля, але й чудово бадьорить! У склянку апельсинового соку потрібно дрібно нарізати лимон зі шкіркою та залити двома столовими ложками меду. Ретельно змішати все у блендері.

Промивка

Якщо після вечірки болить не тільки голова, а й живіт, краще приготувати коктейль Промивка. Для цього потрібно налити у склянку 100 мл сухого білого вина, 100 мл мінеральної газованої води, а зверху дві столові ложки лимонного соку.

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