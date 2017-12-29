Найкращі рецепти коктейлів від похмілля

Будь-яка вечірка – це не тільки веселощі, а й тяжкі наслідки вранці. Ми зібрали рецепти коктейлів, які чудово врятують від похмілля після зустрічі Нового року.
Кривава Мері
Горілка, лимон, сіль, перець, селера, табаско, вустерс і томатний сік буквально воскресять після бурхливої тусовки. Не дарма Криваву Мері вже 100 років вважають найкращими ліками від похмілля.
Яєчний
Полегшення після цього коктейлю відчувається майже відразу. Потрібно лише збити яйце, додати сіль і перець, вилити вміст у чарку і “накрити” ложкою оцту. Пити коктейль потрібно як шот.
Німецький світанок
Справжній світанок для тих, у кого вночі сталося затемнення. Для приготування коктейлю потрібно влити томатний сік, збитий яєчний жовток, а зверху 100 мл пива. При цьому кожен інгредієнт треба наливати через ніж, щоб шари не перемішалися.
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Сонний
Коктейль не тільки рятує від похмілля, але й чудово бадьорить! У склянку апельсинового соку потрібно дрібно нарізати лимон зі шкіркою та залити двома столовими ложками меду. Ретельно змішати все у блендері.
Промивка
Якщо після вечірки болить не тільки голова, а й живіт, краще приготувати коктейль Промивка. Для цього потрібно налити у склянку 100 мл сухого білого вина, 100 мл мінеральної газованої води, а зверху дві столові ложки лимонного соку.
Де зустрічатимете Новий рік?
Раніше ми писали рецепти коктейлів, які можна приготувати на Новий рік 2018.