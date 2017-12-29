Найкрасивіші близнючки у світі

7-річних Лію Роуз і Аву Марі з Лос-Анджелеса (США) вважають найкрасивішими моделями-близнючками у їхньому віці.

У липні 2017 року мати однояйцевих близнючок Джекі вирішила завести сторінку дівчат в Instagram – відтоді модельні агентства та шоуруми завалюють дітей пропозиціями про співпрацю, пише Daily Mail.

– Вони роблять все, щоб бути в центрі уваги. Я вірю в нумерологію, і для них 7 – це щасливе число, адже 7.07.2017 їм виповнилося якраз сім років, – розповідає мама.

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За півроку на сторінку дівчаток в Instagram підписалося більше 140 тис. осіб. Після їх успіху Джекі завела акаунт для свого сина Чейса Роберта, але поки хлопець не настільки популярний – у нього лише 2 тис. підписників.











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Фото: clementstwins