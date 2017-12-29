Розумні люди частіше п’ють – вчені розповіли, чому

Психологи вважають, чим у людини більш розвинений інтелект, тим вона частіше випиває.

Відповідну статтю опублікував на сайті Psychology Today професор психології Лондонської школи економіки Сатоши Каназава.

Вся справа в еволюції. Алкоголь в тому вигляді, як ми його п’ємо зараз, з’явився в історії людини дуже недавно з еволюційної точки зору – всього якихось 10 тисяч років тому.

Емпіричні дані підтверджують це. Ось, наприклад, таблиця, в якій зіставляються дані тестів IQ серед британських школярів і дані про те, як часто вони вживали алкоголь після досягнення повноліття.

По горизонталі – категорії школярів за кількістю балів (ліва колонка – IQ <75, права – IQ> 125). По вертикалі – відхилення від середньої частоти вживання алкоголю.

Вчені не вперше помічають, що люди з більш високим інтелектом схильні частіше пити. Але раніше це пояснювали факторами стресу, складністю соціального життя, більш високими доходами.

Дані, які відображені на графіку, пише Каназава, наведені з поправкою на соціальний стан.

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Нагадаємо, вживати алкоголь для боротьби з кишковими інфекціями небезпечно.