PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Штучний інтелект навчили зламувати смартфони/

Штучний інтелект навчили зламувати смартфони

Вчені з технологічного університету в Сінгапурі розробили штучну нейронну мережу, яка може дізнатися PIN-код власника з точністю до 84%.

Смартфон

Про це повідомляє журнал Cryptology.

Аби підібрати правильний пароль програмі знадобляться дані з акселерометра, датчика освітленості та інших сенсорів.

Мобільний додаток, без відома користувача, збиратиме усю необхідну інформацію для нейронної мережі.

Читайте: Google: до 2029-го штучний інтелект прирівняють до людського

Під час тестування програми з’ясувалося, що на всіх можливих комбінаціях чотирьох цифр точність розпізнавання склала 83,7% при 20 спробах.

Точність розпізнавання найпопулярніших паролів склала 99,5% при 50 спробах.

До слова, вчені з Університету Меріленду та Дартмуту навчили штучний інтелект розпізнавати брехню за допомогою відео.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх