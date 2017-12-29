Штучний інтелект навчили зламувати смартфони

Вчені з технологічного університету в Сінгапурі розробили штучну нейронну мережу, яка може дізнатися PIN-код власника з точністю до 84%.

Про це повідомляє журнал Cryptology.

Аби підібрати правильний пароль програмі знадобляться дані з акселерометра, датчика освітленості та інших сенсорів.

Мобільний додаток, без відома користувача, збиратиме усю необхідну інформацію для нейронної мережі.

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Під час тестування програми з’ясувалося, що на всіх можливих комбінаціях чотирьох цифр точність розпізнавання склала 83,7% при 20 спробах.

Точність розпізнавання найпопулярніших паролів склала 99,5% при 50 спробах.

До слова, вчені з Університету Меріленду та Дартмуту навчили штучний інтелект розпізнавати брехню за допомогою відео.