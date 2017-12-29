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СМС-привітання з Новим роком 2018

Новий рік вже на порозі та стукає в наші двері. Тому потрібно подумати про привітання для рідних і близьких.

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Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Новим роком 2018.

Будь-хто зрадіє веселій СМС-ці, яка несе в собі теплі привітання з Новим роком.

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Підійдуть навіть жартівливі СМС, так як Жовтий собака любить хорошу краплю гумору.

Хай Жовтий собака в гості зайде,
І подарунків безліч принесе:
Радість для серця і спокій душі,
Піднесений настрій для всієї сім’ї!
Вітаю з Новим роком!

***

В Україну в Новий рік,
Собака із Китаю втік,
Бо в нас є хліб і м’ясо,
Там лиш рисом годували,
Ми його всі пожалієм,
Він відразу подобріє,
Хай нас всіх охороняє,
З Новим роком всіх вітає!

***

В Новий рік нам із Китаю,
Собаку гарного прислали,
Щоби нас він не налякав,
Подарунки дарував.
Буде нас охороняти,
З Новим роком всіх вітати!

***

Мереживний танок водять сніжинки,
Оздоби вбирає красуня ялинка.
Хай свято дарує щасливі хвилини —
І серед друзів, і в колі родини!

***

Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

***

У рік новий бажаємо
Всіх радостей у світі,
Здоров’я на сто років
І вам, і вашим дітям.
Любов зігріє хай серця,
Щасливі дні настануть,
А всі негоди й прикрості
Мов перший сніг розтануть!

***

Рік Новий – казковий час!
Хай здивує щастям Вас
І Собака хай дарує
Мудрість, силу і шанує!
Рік добра і рік кохання…
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!

***

Хай тобі у цьому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
І начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.

***

Жовтий Собака
Ступив на поріг,
В двері вже гупає:
З Новим роком усіх!

***

Щоб у собачому році,
Добре спалося на боці,
Не було в житті мороки,
Їлось за обидві щоки,
Щоби все, що тобі треба,
Падало до ніг із неба,
Радості на кожнім кроці,
Щастя тобі в Новім році!

Ви вже підготували новорічні подарунки?

  • Взагалі не дарую подарунки на Новий рік 46%, 429 votes
    429 votes 46%
    46%
  • Все дорого, зроблю солодкі презенти 22%, 209 votes
    209 votes 22%
    22%
  • Купив ще місяць тому 16%, 155 votes
    155 votes 16%
    16%
  • Ще встигну купити 16%, 149 votes
    149 votes 16%
    16%
Всього голосів: 942

Нагадаємо, Факти ICTV писали, куди можна сходити на Новий рік 2018.

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