Для модниць початок нового року зазвичай ознаменується ще й стартом нових трендів в фешн-індустрії. Факти ICTV підготували топ-10 тенденцій зі світу моди, які допоможуть вам в 2018 році виглядати стильно.

1. Пластик, латекс, лакова шкіра

Футуристичний плащ або взуття з прозорого пластика не тільки головний тренд 2018 року, а й досить практична річ. Адже цей матеріал водонепроникний і легко чиститься.

Латексні сукні, спідниці або топи дозволять дівчатам підкреслити свої достоїнства і виглядати більш спокусливо.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

2. Бахрома і пір’я

Для буднів одяг з бахромою і пір’ям не особливо підходить, але для виходу в світ вони зроблять ваш лук більш екстравагантним.

Ви можете обрати сумку, плаття або накидку з таким оздобленням. У новому сезоні це точно буде доречно.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

3. Темний денім

Для поціновувачів зручного, практичного і повсякденного одягу дизайнери пропонують костюми з темного деніму. Вони можуть бути прикрашені різними принтами або нашивками.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

4. Статусні шкарпетки

Незвичайний і навіть злегка жартівливий тренд продовжить набирати обертів. Розповісти про себе або свій настрій тепер можна за допомогою шкарпеток. В цьому році вони будуть на піку і чим екстравагантніші та яскравіші – тим краще.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

5. Логоманія

Величезні написи або нашивки з логотипом статусного та відомого бренду на ваших речах будуть як ніколи до речі.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

6. Колготи

Ними ви можете відмінно підкреслити свій образ. Головне пам’ятати, панчохи повинні бути чорними, матовими і мати дрібний малюнок.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

7. Штани кльош

Головним фасоном 2018 року стали штани-кльош від стегна або коліна. Такі штани в поєднанні з високими підборами або танкеткою зроблять ваші ніжки максимально довгими і стрункими.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

8. Квітковий принт

В тренді квітковий total look, декор у вигляді флористичної вишивки по невагомому шифоновому полю і акварельні великі квіти, що прикрашають атласні вечірні наряди.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

9. Берет

У моді будуть найрізноманітніші берети: шкіряні, хутряні або з пухнастої ангорської вовни. Також актуальні як ніколи берети з вишивкою, розшиті камінцями і штучними перлинами або з люрексом.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

10. Макіяж 2018: від мінімалізму до готики

Наймоднішим елементом макіяжу залишається красива і здорова шкіра. Якщо раніше всі домагалися повністю матового обличчя, то тепер візажисти радять додати сяйва. Наприклад, за допомогою хайлайтера. Для вечірнього виходу в світ можна дозволити собі готичну естетику. Очі підкреслити темними тінями, а губи – помадами винних відтінків.





Топ-10 модних трендів 2018 року / 3 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали, що зимку 2017/2018 одним із наймодніших кольорів в одязі є Shaded Spruce – затінена ялина.

Фото: Pinterest, Getty images.