Топ-10 модних трендів 2018 року

Для модниць початок нового року зазвичай ознаменується ще й стартом нових трендів в фешн-індустрії. Факти ICTV підготували топ-10 тенденцій зі світу моди, які допоможуть вам в 2018 році виглядати стильно.
1. Пластик, латекс, лакова шкіра
Футуристичний плащ або взуття з прозорого пластика не тільки головний тренд 2018 року, а й досить практична річ. Адже цей матеріал водонепроникний і легко чиститься.
Латексні сукні, спідниці або топи дозволять дівчатам підкреслити свої достоїнства і виглядати більш спокусливо.
2. Бахрома і пір’я
Для буднів одяг з бахромою і пір’ям не особливо підходить, але для виходу в світ вони зроблять ваш лук більш екстравагантним.
Ви можете обрати сумку, плаття або накидку з таким оздобленням. У новому сезоні це точно буде доречно.
3. Темний денім
Для поціновувачів зручного, практичного і повсякденного одягу дизайнери пропонують костюми з темного деніму. Вони можуть бути прикрашені різними принтами або нашивками.
4. Статусні шкарпетки
Незвичайний і навіть злегка жартівливий тренд продовжить набирати обертів. Розповісти про себе або свій настрій тепер можна за допомогою шкарпеток. В цьому році вони будуть на піку і чим екстравагантніші та яскравіші – тим краще.
5. Логоманія
Величезні написи або нашивки з логотипом статусного та відомого бренду на ваших речах будуть як ніколи до речі.
6. Колготи
Ними ви можете відмінно підкреслити свій образ. Головне пам’ятати, панчохи повинні бути чорними, матовими і мати дрібний малюнок.
7. Штани кльош
Головним фасоном 2018 року стали штани-кльош від стегна або коліна. Такі штани в поєднанні з високими підборами або танкеткою зроблять ваші ніжки максимально довгими і стрункими.
8. Квітковий принт
В тренді квітковий total look, декор у вигляді флористичної вишивки по невагомому шифоновому полю і акварельні великі квіти, що прикрашають атласні вечірні наряди.
9. Берет
У моді будуть найрізноманітніші берети: шкіряні, хутряні або з пухнастої ангорської вовни. Також актуальні як ніколи берети з вишивкою, розшиті камінцями і штучними перлинами або з люрексом.
10. Макіяж 2018: від мінімалізму до готики
Наймоднішим елементом макіяжу залишається красива і здорова шкіра. Якщо раніше всі домагалися повністю матового обличчя, то тепер візажисти радять додати сяйва. Наприклад, за допомогою хайлайтера. Для вечірнього виходу в світ можна дозволити собі готичну естетику. Очі підкреслити темними тінями, а губи – помадами винних відтінків.
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Раніше Факти ICTV писали, що зимку 2017/2018 одним із наймодніших кольорів в одязі є Shaded Spruce – затінена ялина.
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