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Уповільнення iPhone: компанія Apple вибачилася і запропонувала знижку

Американська компанія Apple принесла клієнтам вибачення за те, що вона навмисно уповільнює роботу старих моделей iPhone, щоб продовжити їх роботу при низькому рівні заряду акумулятора.

Apple знову підтвердила, що, починаючи з версії iOS 10.2.1 за 2016 рік, оптимізувала витрати енергії телефону, пише Meduza.

– Клієнти позитивно відреагували на iOS 10.2.1, тому що вона успішно знизила число раптових відключень, – зауважили в компанії.

Але ставлення клієнтів до оновлення змінилося восени 2017 року, коли помітили повільну роботу додатків на старих моделях. В Apple це пов’язують як зі старінням акумуляторів, так і з програмними помилками при оновленні, які вже були виправлені.

Для вирішення проблем з акумуляторами Apple майже втричі зменшила вартість їх заміни: з $79 до $29. Знижка доступна тільки для власників iPhone 6 або більш пізньої моделі, вона діятиме з січня по грудень 2018 року.

Також компанія випустить оновлення iOS, в якому можна буде стежити за станом акумулятора.

Нагадаємо, власники iPhone масово подають позови на Apple.

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