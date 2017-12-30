Новий рік – особлива пора з самого дитинства. В той час ми вірили в Діда Мороза, казку, виконання бажань і з нетерпінням чекали подарунків під ялинкою.

Факти ICTV зібрали кілька прикмет, які потрібно обов’язково виконати напередодні Нового 2018 року.

Новорічні прикмети і повір’я

1. На удачу в переддень Нового року потрібно викинути 3 старі і непотрібні речі, якими не користуєтеся вже близько півроку.

2. Багато чхати в новорічну ніч – до удачі в любові.

3. Щоб рік був фінансово благополучним, з першим ударом курантів киньте в келих з шампанським монету. Випивши шампанське, візьміть монету і носіть з собою весь рік. Важливо не втратити її.

4. Наряджаючи ялинку, розбили іграшку – хороша прикмета. Вона обіцяє несподіване отримання грошової суми.

5. 31 грудня спіткнулися на ліву ногу – до перешкод у справах, на праву – в особистому житті. Щоб прикмета не збулася, три рази покрутіться навколо себе проти годинникової стрілки.

6. Постарайтеся зустріти свято в новому одязі, тоді рік буде вдалим. До того ж є прикмета: на Новий рік з обновкою – цілий рік ходити в обновках.

7. Не віддавайте борги і не беріть у борг в останній день року, що минає. Якщо ж це потрібно зробити за гострої необхідності, покладіть купюри на стіл або передайте їх загорнутими у папір або в конверті.

8. Ввечері 31 грудня побачили на вулиці трьох і більше кішок в одній компанії – весь рік будете мучитися від своєї нестриманості: гострий язик стане випереджати ваші мудрі думки.

9. Порвали святковий наряд у новорічну ніч – до пристрасного роману, який, швидше за все, виявиться скороминущим.

10. Якщо під бій годин обмінятися келихами з коханим, то весь рік вас буде чекати любов і взаєморозуміння.

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11. Пара, що зустрічає разом Новий рік, не повинна бути одягнена у вбрання, що контрастують один з одним за кольором, інакше їм не уникнути серйозних конфліктів.

12. Якщо минулий рік для вас був невдалим, спаліть старий календар – і нещастя полетять разом з димом.

13. В останню хвилину року очистіть мандарин і покладіть його під ялинку – так ви призвете в дім щастя.

14. Поцілунок коханої людини після бою курантів – відносини зміцняться і стануть гарячими.

15. Остання крапля шампанського в новорічну ніч – щаслива. Той, хто вип’є келих, який був наповнений останнім, не розлучиться з успіхом весь рік.

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16. Нічого не викидайте з вікна, навіть обгортку від цукерки, інакше весь рік доведеться розгрібати чуже сміття – в прямому і переносному сенсі підбирати бруд за колегами і діловими партнерами.

17. У новорічну ніч небо зоряне – до врожаю ягід і грибів.

18. У перший день Нового року не можна займатися важкою роботою, щоб не довелося робити це весь рік.

19. Якщо в ніч на Новий рік до вас просяться в гості, відмовляти – погана прикмета: весь рік вам будуть відмовляти скрізь і завжди, про що б ви не попросили.

20. Остання прикраса, знята з новорічної ялинки, цілий рік буде надійним оберегом. Розмістіть (повісьте її в будинку там, де вважаєте за потрібне.

І пам’ятайте, як зустрінеш Новий рік – так його і проведеш!