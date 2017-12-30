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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 30 грудня/

Гороскоп на сьогодні, 30 грудня

День підходить для відпочинку і виконання повсякденних справ, ритуалів, виконання обов’язків і обіцянок.

Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Сприятлива діяльність: гарний час завершити справи і віддати борги. Постарайтеся знайти такий вид активності, який сприятиме відновленню сил і поліпшенню здоров’я.

Не давайте волю негативним думкам і емоціям – зосередьтеся на прояві турботи, уваги, поваги і подяки.

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Несприятлива діяльність: підстригання нігтів, надягання нового одягу, подорожі.

До речі, раніше ми публікували детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2018.

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