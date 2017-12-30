Криптовалюта Ripple стала другою за капіталізацією

Криптовалюта Ripple піднялася на друге місце за капіталізацією після біткоіна, досягнувши позначки в $105 млрд.
За даними The Wall Street Journal, вартість Ripple зросла на 30000% в 2017 році і зараз одна монета коштує $2,7.
Капіталізація криптовалюти Ripple досягла позначки в $105 млрд, у той час як у біткоіна – $239 млрд.
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Крім того, Ripple обійшла криптовалюту Ethereum, капіталізація якої становить $71 млрд.
До речі, аналітики порахували, що реальна ціна біткоіна становить $15 391.
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