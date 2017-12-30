Найкращі привітання з роком Собаки 2018

Новий рік, символом якого стане Жовта собака, настане вже зовсім скоро, тому потрібно підготуватися вітати рідних і близьких зі святом.

Оскільки зміниться стихія року, то і ваші побажання рідним також повинні дещо відрізнятися.

Цей рік стане спокійним і плідним, а у родині пануватиме мир і процвітання.

Саме цього і радимо бажати у своїх привітаннях.

Чотири лапи, вологий ніс

Нам цей Новий рік приніс!

Грудочкою світла і тепла

Собачка до нас до всіх прийшла!

Бажаю грошей водоспад,

Любові урочистий парад,

Нехай свято радісно волає,

І песик щастя всім обіцяє!

***

Грудень не може інакше:

Заводить великий хоровод,

Рік Новий щасливий, Собачий

По всій Землі зустріне народ!

***

Настане рік Собаки дуже скоро,

Нехай кожному грошенят він принесе,

Здоров’я і веселого завзяття,

Бажання йти завжди вперед!

Нехай збуваються плани і надії,

Робота дарує радість і успіх,

Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,

І хай скрізь лунає щасливий сміх!

***

Собака земляна,

Жовта така,

Хвостиком виляє,

Дружбу пропонує.

А хто не побоїться

З собакою подружитися,

Вона винагородить, —

Приємно здивує.

Цукрову кісточку

Чи з неба зірочку

Наш дружок притягне,

Буде щастя значить!

***

Новий рік стукає у двері.

Вітаємо! Всім — добра!

Тільки в краще ми віримо!

Піднімати келих пора.

Вітаємо, нехай посмішки

Прикрашають шлях земний.

Всі негаразди і помилки

Нехай тікають геть!

***

Різнобарвними вогнями

Яскраво засвітилася ялина.

Дід Мороз спішить з дарами,

Новий Рік дзвонить у двері.

З дивом ми вас вітаємо,

З новорічним чарами!

Разом з святом бажаємо,

Щастя щоб прийшло у ваш дім!

***

Собака — людині друг,

Позбавити щоб нас від мук,

Вона і в цьому ось році,

Нам скаже: Так, я допоможу!

Адже рік собаки настає,

Пеститься він, а не гавкає,

Я Вам бажаю щастя в ньому,

Удачі, щастя всім!

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