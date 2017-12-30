Найкращі привітання з роком Собаки 2018

Новий рік, символом якого стане Жовта собака, настане вже зовсім скоро, тому потрібно підготуватися вітати рідних і близьких зі святом.
Оскільки зміниться стихія року, то і ваші побажання рідним також повинні дещо відрізнятися.
Цей рік стане спокійним і плідним, а у родині пануватиме мир і процвітання.
Саме цього і радимо бажати у своїх привітаннях.
Чотири лапи, вологий ніс
Нам цей Новий рік приніс!
Грудочкою світла і тепла
Собачка до нас до всіх прийшла!
Бажаю грошей водоспад,
Любові урочистий парад,
Нехай свято радісно волає,
І песик щастя всім обіцяє!
***
Грудень не може інакше:
Заводить великий хоровод,
Рік Новий щасливий, Собачий
По всій Землі зустріне народ!
***
Настане рік Собаки дуже скоро,
Нехай кожному грошенят він принесе,
Здоров’я і веселого завзяття,
Бажання йти завжди вперед!
Нехай збуваються плани і надії,
Робота дарує радість і успіх,
Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,
І хай скрізь лунає щасливий сміх!
***
Собака земляна,
Жовта така,
Хвостиком виляє,
Дружбу пропонує.
А хто не побоїться
З собакою подружитися,
Вона винагородить, —
Приємно здивує.
Цукрову кісточку
Чи з неба зірочку
Наш дружок притягне,
Буде щастя значить!
***
Новий рік стукає у двері.
Вітаємо! Всім — добра!
Тільки в краще ми віримо!
Піднімати келих пора.
Вітаємо, нехай посмішки
Прикрашають шлях земний.
Всі негаразди і помилки
Нехай тікають геть!
***
Різнобарвними вогнями
Яскраво засвітилася ялина.
Дід Мороз спішить з дарами,
Новий Рік дзвонить у двері.
З дивом ми вас вітаємо,
З новорічним чарами!
Разом з святом бажаємо,
Щастя щоб прийшло у ваш дім!
***
Собака — людині друг,
Позбавити щоб нас від мук,
Вона і в цьому ось році,
Нам скаже: Так, я допоможу!
Адже рік собаки настає,
Пеститься він, а не гавкає,
Я Вам бажаю щастя в ньому,
Удачі, щастя всім!
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