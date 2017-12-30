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Який напій Вам підійде для святкування Нового року? (ТЕСТ)

Факти ICTV підготували тест, який допоможе Вам обрати ідеальний алкогольний напій для святкування Нового року 2018.

Уже зовсім скоро Новий рік! Крім “подарункової лихоманки” і пошуку новорічного настрою, багатьох турбує питання, який алкоголь обрати для святкування Прийдешнього.

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Факти ICTV спробували трохи спростити цю задачу і створили тест, який допоможе Вам визначитися.

Подивіть також, як пити і не п’яніти на Новий рік 2018.

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