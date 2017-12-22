Коли в Україні почнуть виписувати штрафи водіям на основі фото та відео

Одним з ключових пунктів нового закону №5364 є можливість виписати штраф порушникові заочно – на основі фото та відео. А це дає путівку у життя фото- і відеофіксації порушень ПДР України. Система запрацює вже у 2018 році.

Потім власнику автомобіля прийде “лист щастя” – постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.

В ідеалі це має відбутися протягом трьох днів, повідомляє Аutocentre.ua.

Відповідно, новий закон про паркування – перший офіційний документ, який легалізовав фіксацію порушень ПДР. Це перший крок, за яким напевно піде впровадження цілої системи дорожніх камер, які будуть відстежувати порушників в автоматичному режимі. У першу чергу, мова, звичайно ж, йде про боротьбу з перевищенням швидкості.

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До речі, системи фото- і відеофіксації порушень ПДР була запущена в Україні ще у листопаді.