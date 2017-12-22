Фахівці з ательє Vilner представили тюнінг Toyota Land Cruiser, в якому кардинально змінили салон автомобіля.

Про це повідомляє АвтоЦентр.

В Автомобіль поставили крісла від седана BMW 5 Series E60, а “нутрощі” обшили десятками метрів шкіри і алькантари бордового кольору.

Також Toyota Land Cruiser отримав кермо зі зміненим профілем і шкіряної оббивкою.

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Також фахівці підготували фірмову дорожню сумку, яка оформлена в стилі салону, а плечовий ремінь зроблений з тканини як у ременя безпеки, пряжки – з карбону, а ручки зі шкіри під вуглецеве волокно.











Toyota Land Cruiser зробили тюнінг під BMW 5 Series / 6 фотографий

До слова, легендарний ЛуАЗ, якого в народі називають Волинець, аж надто багатьом схожий на німецький позашляховик Mercedes-Benz G-Class.

Фото: АвтоЦентр