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Toyota Land Cruiser зробили тюнінг під BMW 5 Series

Фахівці з ательє Vilner представили тюнінг Toyota Land Cruiser, в якому кардинально змінили салон автомобіля.

Toyota Land Cruiser

Про це повідомляє АвтоЦентр.

В Автомобіль поставили крісла від седана BMW 5 Series E60, а “нутрощі” обшили десятками метрів шкіри і алькантари бордового кольору.

Також Toyota Land Cruiser отримав кермо зі зміненим профілем і шкіряної оббивкою.

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Також фахівці підготували фірмову дорожню сумку, яка оформлена в стилі салону, а плечовий ремінь зроблений з тканини як у ременя безпеки, пряжки – з карбону, а ручки зі шкіри під вуглецеве волокно.

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Toyota Land Cruiser зробили тюнінг під BMW 5 Series / 6 фотографий

До слова, легендарний ЛуАЗ, якого в народі називають Волинець, аж надто багатьом схожий на німецький позашляховик Mercedes-Benz G-Class.

Фото: АвтоЦентр

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