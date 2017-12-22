Звільнення Києва від снігу: водіїв просять прибрати авто з узбіч (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

Столичних водіїв просять з 22 до 25 грудня не залишати свої авто на узбіччях та тротуарах, бо у ці дні триватиме масштабне прибирання та вивезення снігу.

Про це повідомляє прес-служба КМДМ.

Зазначається, що сніг вивозитимуть у дві зміни відповідно до графіку: перша зміна – з 08.00 до 20.00, друга – з 20.00 до 08.00.

Київавтодор дає список вулиць, де прибиратимуть сніг.

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До речі, у вихідні на всій території України прогнозують сніг, лише в неділю опади залишать південні та східні регіони.

Фото: Київавтодор