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Звільнення Києва від снігу: водіїв просять прибрати авто з узбіч (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

Столичних водіїв просять з 22 до 25 грудня не залишати свої авто на узбіччях та тротуарах, бо у ці дні триватиме масштабне прибирання та вивезення снігу.

Дороги Києва

Про це повідомляє прес-служба КМДМ.

Зазначається, що сніг вивозитимуть у дві зміни відповідно до графіку: перша зміна – з 08.00 до 20.00, друга – з 20.00 до 08.00.

Київавтодор дає список вулиць, де прибиратимуть сніг.

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До речі, у вихідні на всій території України прогнозують сніг, лише в неділю опади залишать південні та східні регіони.

ФотоКиївавтодор

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