Культовий позашляховик Land Rover стане електрокаром

Версію з електричною силовою установкою отримає Land Rover Defender нового покоління. Офіційно це поки ще не підтверджено.

Про це повідомляє Motoring з посиланням на інсайдерську інформацію.

У електричної версії нового Land Rover Defender буде один електромотор і потужна батарея. Більше нічого про таку версію не відомо. Повідомляється тільки, що електрична силова установка буде досить потужною і ефективною.

На одній зарядці такий позашляховик зможе проїхати, як ми думаємо, близько 500 км. У всякому разі, саме до такої цифри зараз прагнуть автовиробники, що створюють електричні кросовери і SUV.

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Світова прем’єра нового Defender має відбутися в кінці 2018 року, а в продажу він з’явиться у 2019 році. Його побудують на тій самій алюмінієвій платформі.

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