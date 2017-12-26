Найбільш небезпечні пішохідні переходи у Києві (КАРТА)

Найбільша кількість небезпечних пішохідних переходів у Києві знаходиться в Оболонському, Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Такі результати моніторингу стану пішохідних переходів столиці повідомив на прес-конференції активіст ГО Центр розвитку міста Федір Губенков, повідомляє Укрінформ.
За словами Губенкова, статистика небезпечних пішохідних переходів по районах міста така: в Оболонському – 54, Деснянському – 40, Дарницькому – 33, Голосіївському – 30, Дніпровському – 22 та Печерському – 21, Шевченківському – 20, Солом’янському – 16, Подільському – 8 та Святошинському – 5.
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