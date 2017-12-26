PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Найбільш небезпечні пішохідні переходи у Києві (КАРТА)/

Найбільш небезпечні пішохідні переходи у Києві (КАРТА)

Найбільша кількість небезпечних пішохідних переходів у Києві знаходиться в Оболонському, Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Такі результати моніторингу стану пішохідних переходів столиці повідомив на прес-конференції активіст ГО Центр розвитку міста Федір Губенков, повідомляє Укрінформ.

За словами Губенкова, статистика небезпечних пішохідних переходів по районах міста така: в Оболонському – 54, Деснянському – 40, Дарницькому – 33, Голосіївському – 30, Дніпровському – 22 та Печерському – 21, Шевченківському – 20, Солом’янському – 16, Подільському – 8 та Святошинському – 5.

image image image image image image image image image image image
Найбільш небезпечні пішохідні переходи у Києві (КАРТА) / 11 фотографий

Читайте: Кожен десятий столичний водій щодня порушує ПДР – дослідження Центру розвитку міста

Нагадаємо, коли в Україні запрацює відеофіксація порушень ПДР.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх