Найбільша кількість небезпечних пішохідних переходів у Києві знаходиться в Оболонському, Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Такі результати моніторингу стану пішохідних переходів столиці повідомив на прес-конференції активіст ГО Центр розвитку міста Федір Губенков, повідомляє Укрінформ.

За словами Губенкова, статистика небезпечних пішохідних переходів по районах міста така: в Оболонському – 54, Деснянському – 40, Дарницькому – 33, Голосіївському – 30, Дніпровському – 22 та Печерському – 21, Шевченківському – 20, Солом’янському – 16, Подільському – 8 та Святошинському – 5.





















Найбільш небезпечні пішохідні переходи у Києві (КАРТА) / 11 фотографий

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