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Новий Ford Ranger випустили на бездоріжжя

Новий Ford Ranger представлять 7 лютого в Бангкоку (Таїланд).

Спочатку покажуть заряджений варіант Ford Ranger Raptor. За попередньою інформацією, його оснастять новим 2,0-літровим бітурбодізелем потужністю понад 200 к. с.

Втім, не виключено, що пізніше також з’явиться Форд Рейнджер Раптор із 2,7-літровим бензиновим V6 твін-турбо, пише Автоцентр.

У парі з двигуном працюватиме нова 10-ступінчаста АКПП. Відомо, що в основі Ford Ranger 2019 лежить повністю нова рамна платформа із задньою підвіскою.

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Новий Ford Ranger Raptor відрізнятиметься від стандартної моделі розширеною колією, збільшеним до 250 мм кліренсом і більш довгохідною підвіскою. Крім того, він отримає дискові гальма всіх коліс і позашляхові шини BF Goodrich розміром 285/70 R17.

Нагадаємо, Ford створила ліжечко для маленьких дітей Max Motor Dreams cot, що імітує поїздку в автомобілі.

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