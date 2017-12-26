Українець зі старого ЗАЗу зробив лімузин

Українець Сергій Кравченко з Кіровоградської області переробив свій старий ЗАЗ-965 у лімузин. Для цього йому знадобилося два роки.
Його довжина більше оригіналу e 3-3.5 рази, пише AutoNews.
На 100 км авто використовує тільки 5 л пального. Максимальна швидкість – 70 км/год.
Для лімузина знадобилося три горбатих.
Дизайн авто застарий, до того ж посиленим кольором кузова під “сурик”.
Читайте: В Україні схрестили Mercedes-Benz і Перемогу
Сергій розширив колісні арки, зробив дутими крила і додав ще по одній фарі.
Але всередині автор постарався використати деякі атрибути “лімузіновості”, наприклад, олдскульний телефон, холодильник, бар, люк.
Нагадаємо, ЗАЗ припиняє виробництво Lanos через “евроблях”.