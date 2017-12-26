Українець Сергій Кравченко з Кіровоградської області переробив свій старий ЗАЗ-965 у лімузин. Для цього йому знадобилося два роки.

Його довжина більше оригіналу e 3-3.5 рази, пише AutoNews.

На 100 км авто використовує тільки 5 л пального. Максимальна швидкість – 70 км/год.

Для лімузина знадобилося три горбатих.

Дизайн авто застарий, до того ж посиленим кольором кузова під “сурик”.

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Сергій розширив колісні арки, зробив дутими крила і додав ще по одній фарі.

Але всередині автор постарався використати деякі атрибути “лімузіновості”, наприклад, олдскульний телефон, холодильник, бар, люк.











Українець зі старого ЗАЗу зробив лімузин / 6 фотографий

Нагадаємо, ЗАЗ припиняє виробництво Lanos через “евроблях”.