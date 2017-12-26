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В Україні знову подорожчав бензин: 95-й продають майже за 32 грн

На деяких автозаправках з 22 по 26 грудня бензин А-95+ подорожчав до 31,86 грн за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на Консалтингову групу А-95.

Зокрема, це стосується АЗС мережі Shell, де всі види пального  подорожчали на 8-13 коп./л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95 + – до 31,86 грн/л, а дизпальне – до 27,32 грн/л.

При цьому на 20-30 коп./л піднялися ціни на пальне у мережі KLO, а в мережі Marshal, Фактор, Катрал і Luxwen – на 0,5-0,50 грн/л.

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До речі, раніше ми писали, що  до кінця року бензин і дизпаливо в Україні можуть подорожчати ще на 40-50 копійок.

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