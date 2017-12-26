Як холостий хід загрожує двигуну авто

У двигуні на малих обертах знижується тиск масла і ускладнюється його циркуляція.

За тривалої роботи двигуна вхолосту більше десяти хвилин в камери згоряння циліндрів надходить обмежена кількість горючої суміші, але з урахуванням низьких оборотів навіть при невеликому її вмісті вона не встигає згоріти повністю. Усе це підвищує навантаження на силовий агрегат, пише autonews.ua.

Під час тривалого перебування в уповільненій пробці іноді навіть можна відчути запах незгорілого бензину, який “випльовує” глушник разом з вихлопними газами. До того ж тривала робота двигуна на холостому ходу може привести до перегріву каталізатора і виходу його з ладу.

Читайте: Кавова гуща та кукурудза – на чому можна їздити в Україні окрім бензину

Крім того, при надмірному використанні низьких і холостих обертів висока ймовірність утворення відкладень сажі на свічках запалювання. Нагар істотно погіршує їх функціонування, що може стати причиною підвищеної витрати палива, зниження потужності та інших проблем.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали для вас поради з експлуатації автомобіля в зимову пору року.