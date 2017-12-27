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Tesla випустить електричний пікап після кросовера Model Y

Глава компанії Tesla Елон Маск пообіцяв випустити електричний пікап одразу після кросовера Model Y.

Про це він заявив у своєму Twitter, відповідаючи на питання одного з користувачів соціальної мережі.

Маск також зазначив, що “основні технологічні й стилістичні елементи майбутнього пікапа він тримає в голові майже п’ять років”. Ранній ескіз такої машини компанія показала під час презентації тягача Semi.

За попередньою інформацією, компактний кросовер Tesla Model Y побудують на платформі седана Model 3. Із ним позашляховик також розділить більшу частину компонентів. При цьому компанія використовуватиме спрощений виробничий процес і значно скоротить обсяг внутрішньої електропроводки. Очікується, що продажі новинки почнуться в кінці 2019 або на початку 2020 року.

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Нагадаємо, Tesla оголосила попередні ціни на електричні вантажівки Tesla Semi.

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