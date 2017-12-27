Тест-драйв Citroen C3: малюк з характером

Для тест-драйву Фактам ICTV дістався Citroen C3 з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л, 6-ступінчастою АКПП та в максимальній комплектації.

Citroen C3 третього покоління дебютував на домашньому автосалоні в Парижі ще восени 2016 року, а в Україні старт продажів цієї моделі почався навесні 2017-го.

Citroen C3 у нас доступний з двома бензиновими двигунами, які комплектуються двома коробками передач – МКПП або АКПП.

Атмосферний бензиновий двигун об’ємом 1,2 л має потужність 82 к.с. і максимальний крутний момент 118 Нм. (PureTech 82). Цей агрегат працює в парі виключно з 5-ступеневою МКПП.

Турбований бензиновий двигун об’ємом 1,2 л має потужність 110 к.с. і максимальний крутний момент 205 Нм. (PureTech 110 S & S). Цей мотор пропонується в парі виключно з 6-ступеневою АКПП.

На вибір пропонується три комплектації – LIVE, FEEL, SHINE.

Citroen C3 в варіанті з бензиновим атмосферним двигуном PureTech 82 з МКПП, в початковій комплектації LIVE обійдеться приблизно в $12,6 тис.

У варіанті з турбованим бензиновим двигуном PureTech 110 S&S з АКПП і в максимальній комплектації SHINE обійдеться приблизно в $18,5 тис.

Тест-драйв Факти ICTV провели саме з Citroen C3 з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л, 6-ступінчастою АКПП і в максимальній комплектації SHINE.

Дизайн

Citroen C3 має багато спільних дизайнерських рішень зі своїм “колючим” родичем Citroen С4 Сactus.

Citroen C3 виглядає привабливо і дещо незвично, тому однозначно виділяється з сірого міського потоку. На вибір є 36 різних колірних рішень, а також можливість забарвлення кузова у кілька кольорів.

Фішкою є пластикові накладки на дверях Airbump, які виконують ще й захисну функцію. Вони захистять кузов авто від класичних подряпин дверима, наприклад, на парковці супермаркету. Citroen C3 у базовій комплектації пропонується без Airbump і без можливості компонування двох кольорів кузова. Відверто кажучи, з Airbump він мені подобається набагато більше, а двоколірний кузов – це вже на любителя.

Незвично виглядає передня оптика, яка в нашому випадку розділена на три рівні: денні ходові вогні LED, фари головного світла та протитуманні фари внизу.

Задні ліхтарі з 3D ефектом трохи виступають за контури кузова і нагадують очі якогось покемона з мультфільму 🙂

Позитивний, стильний і незвичайний – це про дизайн Citroen C3.

Салон

Інтер’єр Citroen C3 яскравий, колірна гамма підібрана під зовнішній дизайн.

Є незвичайні рішення – “валізні” дверні ручки і фактурний пластик на картах дверей, який нагадує дизайн Airbumps.

Ручки виявилися дуже практичними і досить міцними.

За сучасність, стиль і практичність ставлю п’ятірку.

Сидіння водія зручне, бічної підтримки вистачає навіть для худорлявих.

Кермо регулюється за висотою і вильотом, але, як і сидіння, механічно. На кермі знаходяться кнопки управління телефоном і медіа.

Зліва під кермом знаходиться блок управління круїз-контролем.

Саме кермо не перевантажене кнопками та виконане зі шкіри.

Панель приладів досить зрозуміла, в інструкцію заглядати не доведеться, все на своїх місцях.

Управління більшістю функцій Citroen C3 здійснюється з сенсорного кольорового дисплея діагоналлю 7 “. Сенсор працює коректно, не підтуплює. Підменю системи логічні, розділи винесені окремими сенсорними кнопками по обидва боки дисплея. Є українська мова, що приємно і зустрічається все частіше і частіше у автовиробників.

З сенсорним дисплеєм працювати зручно, але є винятки. Наприклад – клімат-контроль. Керувати ним на ходу трохи складно, оскільки інтуїтивно зменшити температуру, як звичними “крутилками”, складніше. Цей момент стосується не тільки Citroen C3, а й багатьох інших автомобілів з сенсорними дисплеями, куди перенесли всі функції.

Як варіант, деякі виробники залишають блок клімат-контролю кнопковим.

Наш тестовий автомобіль підтримував технології Apple CarPlay і Android Auto, що дуже зручно.

Ви підключаєте смартфон на відповідній операційній системі через USB кабель і користуєтеся сумісними програмами та функціями телефону прямо з дисплея автомобіля.

Доступне керування телефонною книгою, смс, музикою і навіть картами.

У салоні встановлено 6 динаміків, звучання якісне, але нічого надприродного.

Під дисплеєм є невелика панель з кнопками, на якій все наочно позначено.

Є підігрів дзеркал і “розморожування” заднього скла. Взимку дуже доречно. Не завадила б для нашої зими і функція обігріву нижньої частини вітрового скла, яка рятувала нас на тест-драйві Citroen C- Elysee.

Дзеркала також оснащені електрорегулюванням, а салонне дзеркало ще й автозатемненнням, що безумовно зручно в темну пору. Склопідйомники – імпульсні ззаду і спереду.

У холодну пору року рятує трирівневий підігрів сидіння водія і переднього пасажира.

Фішкою Citroen C3 є система ConnectedCam, яка дебютувала саме на цій моделі. ConnectedCam – штатний відеореєстратор, розташований за дзеркалом заднього виду, який крім фото і відеофіксації синхронізується зі смартфоном через додаток і дозволяє відразу ж вивантажувати матеріал в інтернет.

Запис ведеться у форматі Full HD і з кутом огляду 120 градусів, камера має 16 гб внутрішньої пам’яті і GPS підключення. Функції дві – красиві фото пейзажів і допомога при ДТП.

Це зручно, підстраховує на всякий випадок і не приваблює зайву увагу злодіїв “на районах”.

Є два підстаканники, які знаходяться перед селектором КПП, але їх я використав, як нішу під смарфон, адже поличка, яка передбачена під телефон, виявилася замалою. Можливо причиною є система безключового доступу (кнопка пуску двигуна), яка “з’їла” простір для більш місткої ніші.

У водія немає підлокітника, але особливого дискомфорту я без нього не відчув. Зате, в зоні досяжності рук виявилися підстаканники заднього ряду сидінь. У дверних картах спереду є зручні ніші, куди можна класти воду або рукавички з шапкою в зимову пору.

Спереду місця вдосталь для водія і пасажира, питань до простору взагалі немає.

Ззаду з цим не все так гладко, як спереду. Трохи бідно з місцем над головою, особливо для тих, чий зріст вище 1,85 м. З місцем для ніг все більш-менш добре, задні пасажири не скаржилися.

Як я вже писав, є два підстаканника, а також ніші в картах дверей. Утрьох їхати можна: трохи тісно, але затишно 🙂

В цілому, салон виконаний якісно, матеріали чітко підігнані. Скрипи, стуки та інші вади не були виявлені.

Це приємно здивувало, адже пробіг 23 тис. км дав би знати, якби були промахи в збірці. Що стосується якості матеріалів, то є грішки з дешевим пластиком вгорі торпедо, але все перекриває дуже вдалий дизайн та якість збірки, як на мене.

Об’єм багажника становить 300 л, а спинка заднього ряду складається, як частково, так і повністю.

Це дозволяє сміливо возити сноуборд, лижі та інший зимовий інвентар, але доведеться пожертвувати одним/двома пасажирськими місцями.

Місто

Забираючись на тест-драйв Citroen C3, я особливо не розраховував на якісь особливі динамічні характеристики, але думка змінилася після першого ж дня.

Citroen C3 з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л відверто здивував, як і коробка передач. Не дарма цей двигун двічі визнавали двигуном року (International Engine of the Year).

Двигун дуже жвавий, він як на старті, так і в русі демонструє відмінну динаміку. Практично без затримок прискорюється при натисканні на педаль газу, чим дивує на світлофорі водіїв сусідніх авто. У крайній лівій смузі він тримається досить впевнено і запасу потужності вистачає на всі міські маневри. Крім того, достатньо комфортно вливатись в вільний ряд щільного міського потоку, прискорюватися для випереджень та маневрів.

6-ступеневий класичний автомат демонструє досить плавні перемикання, він без будь-яких зволікань обирає і вмикає потрібну передачу. Є режим спорт, який додає драйву для любителів агресивної їзди, а також зимовий режим.

Дещо не сподобалась робота системи Start-Stop, яка глушить двигун під час зупинки на світлофорах та в заторах. Це економить паливо, згоден, але часто заважає при виїзді з другорядної дороги на головну або при перестроюванні з ряду в ряд у заторі.

Габаритні розміри:

Довжина 3996 мм

Ширина 2007 мм (з урахуванням зеркал)

Висота 1474 мм

Колісна база 2540 мм

Кліренс 145 мм

Розміри у хетчбека міські, запам’ятовуються швидко. У нашій комплектації для полегшення паркування були встановлені задні датчики системи парктронік і камера заднього виду. Спереду оглядовість хоч і гарна, але датчики теж не завадили б.

У Citroen C3 чималий дорожній просвіт – 145 мм. Його вистачає для “форсування” бордюр та інших міських перешкод.

Кермо у Citroen C3 легке на низьких швидкостях, що дозволяє комфортно маневрувати між ямами. Підвіска жорсткувата, вади дорожнього покриття “малюк” долає не без зусиль, але чогось критичного я не відчув.

Дорогу Citroen C3 тримає добре, впиваючись в асфальт за рахунок розставлених в самісіньких кутах кузова коліс.

Порадувала система допомоги при старті вгору. Вона запобігає відкату автомобіля на крутих підйомах, при старті з місця утримуючи автомобіль на місці протягом 2-х секунд після того як водій прибрав ногу з педалі гальма.

Також є система стеження за рядністю руху, яка запобігає засинанню за кермом і подає сигнал, якщо ви ненавмисно перетнули лінію розмітки без вмикання сигналу поворота.

Що стосується витрат палива, то в місті у мене вийшло 7,6 л на 100 км. Динаміка того варта, повірте на слово, а мотор і норов Citroen C3 самі підбивають натиснути на педаль сильніше 🙂

Підсумок

Citroen C3 залишив після тест-драйву більше позитивних емоцій, ніж будь-яких розчарувань.

Він привабливий, сучасний і технологічний. Дизайн не залишить вас байдужим і є з чого вибрати в плані колірних рішень. Є дрібні недоліки у вигляді дешевого пластику, але аж надто все добре зібрано, як мені здалося.

Динаміка радує: як мотор, так і коробка. Відчувається, що підвіска більш комфортно вела б себе на французьких рівних дорогах, але й в Україні вона готова до перешкод.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂































































Тест-драйв Citroen C3: малюк з характером / 32 фотографий

Олесь Куниця.