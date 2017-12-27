Ціни на бензин в Україні 2018 – 2 фактора для зниження

У разі стабільного курсу гривні ціни на бензин в Україні знизяться завдяки рішенню президента США Дональда Трампа зменшити оподатковування на видобуток нафти.

Ціна може як зрости, так і різко впасти, причому для зниження створилися вдалі умови.

Таку думку висловив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, повідомляє Обозреватель.

– Президент США Дональд Трамп, знизив оподаткування на видобуток нафти, а це відповідно вплине на ціну і в Україні. У той же час такий розвиток подій стане можливим у разі стабільного курсу гривні, – додав Олександр Сіренко.

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До речі, на деяких автозаправках з 22 по 26 грудня бензин А-95+ подорожчав до 31,86 грн за літр.