Що подарувати на Новий рік любителям авто, які більшість часу проводять за кермом та жити не можуть без сталевого коня.

Що ж подарувати на Новий рік любителям авто, які більшість часу проводять за кермом та жити не можуть без сталевого коня?

Факти ICTV вирішили зібрати найбільш актуальні буденні потреби автомобіліста та перевести їх у подарунки.

Почнемо з найбюджетніших та закінчимо найцікавішими варіантами, які знадобляться будь-якому автолюбителю.

Сумка-органайзер

Якщо у багажнику не вистачає ладу, то радимо задуматися про сумку-органайзер, яка допоможе зібрати до купи всі необхідні автомобільні принади та зафіксувати їх у багажному відділені, адже зазвичай всі речі під час руху літають по багажнику, що створює дискомфорт та псує нерви у поїздці.

Автоокуляри

Автоокуляри захищають від UV променів, відблисків, а також від світла фар зустрічних авто, що стане при нагоді не лише влітку, а й взимку у морозну сніжну погоду.

Термокружка

Особливо актуальним цей подарунок буде для зимового періоду, адже куди приємніше морозного ранку зігрітися запашною кавою після чистки снігу з авто.

Автопорохотяг

Якщо господар полюбляє чистоту та витрачає багато часу у чергах на мийки – не ламайте голову, а подаруйте йому автопорохотяг. Це зекономить і час, і гроші.

Автокомпресор

Корисним подарунком буде автокомпресор, який зекономить час та сили при необхідності підкачати колесо.

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Відеореєстратор

Аби не потрапити на “авторозвод” радимо обзавестися відеореєстратором, який фіксує все, що відбувається поза автомобілем та допомагає при вирішенні спірних ситуацій на дорозі або при ДТП.

Набір інструментів

Якщо автомобіліст й сам не проти зайнятися ремонтом свого сталевого коня, то йому знадобиться набір інструментів. В залежності від наповненні ціни варіюються від 300 і до 2000 тисяч гривень.

Сертифікат на хімчистку салона

Якщо хочете порадувати автовласника та його ластівку – радимо скористатися таким подарунковим сертифікатом, адже зазвичай не вистачає часу на таку “баньку” для авто, а так, буде чудовий привід.

Зимовий набір

Немає актуальнішого для зими подарунка, аніж засоби боротьби зі сніговими заметами та льодом. У набір радимо взяти рукавиці, щітку-скребок, розкладну лопатку, дроти для “прикурювання” авто, буксирувальний трос.

Набір можна компонувати самостійно в залежності від вже наявних речей, а можна купити вже в зборі.

Навігатор

У нагоді також може знадобитися й навігатор, який допоможе і у місті й у відпустці. Зараз існує чималий вибір навігаторі з цілим різноманіттям карт та функцій.

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Фото: prom.ua, rozetka.com.ua.