1954 рік. На яких автомобілях їздили депутати Ради

У мережі з’явився раритетний знімок 1954 року. На ньому зображена стоянка автомобілів біля Верховної Ради у Києві.

Ретрознімок опублікувало співтовариство Типовий Київ на сторінці у Facebook.

На фотографії видно, що депутати і тоді не ходили пішки: стоянка заповнена дочиста. Крім того, там багато автомобілів високого класу, які зараз є класикою.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на знімок. Одні пишуть, що нічого не змінилося: “Неначе зараз, тільки у селах тепер люди паспорта мають”.

Інші зазначають, що це не особисті автомобілі.

– Ну взагалі-то це держмашини. Вони не належали чиновникам. Людину звільняли і машину передавали її наступникові. Зараз приїжджають всі на своїх за чесно зароблені, – зазначив він.

Читайте: У Дизель Шоу показали, як відпочивають дружини депутатів

До речі, раніше ми писали, де нардепи зустрічатимуть Новий рік та скільки грошей готові витратити.