Авто на єврономерах запропонували розмитнювати за 600 євро

Активісти громадської організації Авто Євро Сила почали діалог з представниками влади щодо розмитнення автомобілів на єврономерах в Україні.

Керівник Авто Євро Сила Олег Ярошевич заявив, що розробляються законопроект і класифікатор транспортних засобів. Розмитнити авто на Єврономер можна буде за суму в розмірі від 600 до 1000 євро. Поки деталі процесу не афішують, щоб не робити його предметом політичних ігор, пише Автоцентр.

Читайте: Литовські авто в Україні: схема купівлі та наслідки

Крім того, керівник Авто Євро Сили повідомив, що за рік риторика організації зазнала змін. Якщо раніше її члени вимагали легалізації нерозмитнених авто, то тепер наполягають на новому законі, який дасть можливість укораїнцам купувати дешеві б/в автомобілі.

Раніше Факти ICTV писали, для яких авто в Україні можуть скасувати розмитнення.