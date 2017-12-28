Автокомпанія розбила суперкар за $2 млн

Компанія Koenigsegg показала в Instagram ролик з краш-тестами суперкара Regera, який коштує близько $2 млн.

Відео з тестами опублікували в Instagram.

Таким чином компанія відсвяткувала мільйон підписників у соцмережі.

На відео можна побачити удари по авто ззаду, збоку та спереду. А також випробування під час яких автомобіль ходом заїжджає на перешкоду у вигляді бордюру.

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Крім того, автовиробник показав, як кузов суперкара піддають перевірці кувалдою.

Публикация от Koenigsegg (@koenigseggautomotive) Дек 27, 2017 at 5:55 PST

До слова, версію з електричною силовою установкою отримає Land Rover Defender нового покоління.

Відео: koenigseggautomotive