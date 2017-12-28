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Автоновації 2018: кабінет водія, онлайн-номери та відеофіксація іспитів

Українські водії зможуть відстежувати інформацію про сплачені або несплачені штрафи, відкриті категорії, обмеження на транспортні засоби та замовляти індивідуальні номерні знаки.

МВС планує створити Персональний кабінет водія – спосіб комунікації, покликаний спростити отримання послуг, що надаються сервісними центрами, повідомляє 24tv.ua.

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Також доступною стане інформація з історії транспортних засобів. Користувачі зможуть дізнатися, скільки власників було у транспортного засобу, коли вони мінялися, які були ДТП і скільки виписано штрафів.

До слова, одним з ключових пунктів нового закону №5364 є можливість виписати штраф порушникові заочно – на основі фото та відео. А це дає путівку у життя фото- і відеофіксації порушень ПДР України. Система запрацює вже у 2018 році.

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