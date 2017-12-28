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До 100 км/год за 3 секунди: в США випустять електрокар на базі Chevrolet

Компанія Genovation готується до показу електромобіля Genovation GXE, який побудований на базі Corvette, в січні 2018 року.

Chevrolet

Про це повідомляє Carscoops.

Автомобіль отримав два електромотора з сукупною віддачею у 800 кінських сил.

До 100 км/год він має розганятися менше, ніж за три секунди, а його максимальна швидкість досягатиме 350 км/год.

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В серійний випуск авто планується запустити у 2019 році, а його ціна становитиме $750 тис.

До слова, глава компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити електричний пікап одразу після кросовера Model Y.

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