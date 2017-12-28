До 100 км/год за 3 секунди: в США випустять електрокар на базі Chevrolet

Компанія Genovation готується до показу електромобіля Genovation GXE, який побудований на базі Corvette, в січні 2018 року.
Про це повідомляє Carscoops.
Автомобіль отримав два електромотора з сукупною віддачею у 800 кінських сил.
До 100 км/год він має розганятися менше, ніж за три секунди, а його максимальна швидкість досягатиме 350 км/год.
Читайте: Тест-драйв Citroen C3: малюк з характером
В серійний випуск авто планується запустити у 2019 році, а його ціна становитиме $750 тис.
До слова, глава компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити електричний пікап одразу після кросовера Model Y.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=