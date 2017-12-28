Київ став у передноворічних заторах – вже 8 балів

У Києві зафіксовано кілька ДТП, які стали однією з причин 8-бальних заторів у столиці.

Про це свідчать дані сервісу Google.

Так, в заторах стоїть центр міста, ускладнено рух в районі станцій метро Університет, Золоті ворота, Театральна, Лук’янівська, Шулявська, Площа Льва Толстого, Кловська, Олімпійська, Лівобережна.

Також повільно рухається автотранспорт і на Повітрофлотському проспекті.

Крім того, ускладнено рух на бульварі Дружби Народів у бік моста Патона.

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Нагадаємо, найбільш небезпечні пішохідні переходи в Києві.