Київ став у передноворічних заторах – вже 8 балів

У Києві зафіксовано кілька ДТП, які стали однією з причин 8-бальних заторів у столиці.
Про це свідчать дані сервісу Google.
Так, в заторах стоїть центр міста, ускладнено рух в районі станцій метро Університет, Золоті ворота, Театральна, Лук’янівська, Шулявська, Площа Льва Толстого, Кловська, Олімпійська, Лівобережна.
Також повільно рухається автотранспорт і на Повітрофлотському проспекті.
Крім того, ускладнено рух на бульварі Дружби Народів у бік моста Патона.
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Нагадаємо, найбільш небезпечні пішохідні переходи в Києві.
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