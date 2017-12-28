Польща обмежить імпорт авто в Україну

Польща обмежуватиме імпорт автомобілів в Україну через труднощі з прикордонним рухом, викликаним скупченням авто з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє 1od.in.ua.

Скупчення машин на польсько-українському кордоні обумовлено тим, що за українським законодавством громадяни України, які володіють зареєстрованими в Польщі автомобілями, зобов’язані перетинати кордон раз в 5 днів.

Відзначається, що українці використовують лазівки в податковому кодексі, пов’язаному з імпортом автомобілів з ЄС в Україну.

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