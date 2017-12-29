Пастка на парковці: власникам євроблях не віддадуть авто зі штрафмайданчика

Авто з іноземною реєстрацією можуть не повернути зі штрафмайданчика українським водіям.

Верховна рада України прийняла істотні зміни в КУпАП щодо покарання за неправильну парковку транспортного засобу і процедури накладення адміністративного стягнення.

Тепер накладати штраф за неправильну парковку будуть без участі водія, а нести адміністративну відповідальність буде власник автомобіля або ж директор підприємства, на яке це авто зареєстровано.

У зв’язку з новим законом, у неприємну ситуацію потраплять водії іномарок, які були завезені в Україну без розмитнення за схемою “на верблюда”.

Українці вигадали “схему”, коли іноземець завозить машину в Україну, потім їде до себе додому в Литву або Польщу, а водій-українець використовує цей автомобіль для своїх потреб не заплативши розмитнення.

Так ось, за новим законом, відповідальність за неправильне паркування автомобіля нестиме особа, яка завезла транспортний засіб на територію України.

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Якщо ж водій-українець почне доводити поліції, що він водій цього авто – йому загрожує ст.485 Митного кодексу: “Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплат Митний платежів чи Зменшення їх розміру, а такоже інші протиправні Дії, спрямовані на Ухилення від сплат Митна платежів “, що передбачає штраф 300% від суми митних платежів, а це сотні тисяч гривень.

Раніше Факти ICTV писали про нову систему паркування в Україні.