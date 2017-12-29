За версією Auto Trader найпопулярнішим автомобілем року 7 раз став BMW 3 Series.

Популярність моделі вираховували за кількістю запитів водіїв у пошуковику, пише Daily Mail.

Сьомий раз рейтинг очолив BMW 3 Series з більш ніж 40 млн запитів. На другій позиції VW Golf (39,5 млн запитів), а замикає трійку лідерів Mercedes-Benz C-Class з 24,6 млн.

Також в топ-10 увійшли Ford Focus, BMW 1 Series, BMW 5 Series, Ford Fiesta, Audi A3, Mercedes-Benz E-Class і Vauxhall Astra.

Всі моделі представлені в галереї нижче.



1. BMW 3 Series - 40,2 млн запитів

2. Volkswagen Golf - 39,5 млн запитів

3. Mercedes-Benz C-Class - 24,6 млн запитів

4. Ford Focus - 22, 2 млн запитів

5. BMW 1 Series - 21, 2 млн запитів

6. BMW 5 Series - 20,7 млн запитів

7. Ford Fiesta - 20,1 млн запитів

8. Audi A3 - 19,5 млн запитів

9. Mercedes-Benz E-Class - 19, 4 млн запитів 10. Vauxhall Astra - 16,9 млн запитів Топ-10 найпопулярніших автомобілів 2017 року / 10 фотографий

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Раніше Факти ICTV писали, що найнадійнішим серед двох – і трирічних авто був визнаний Mercedes-Benz SLK. Другим по надійності став Volkswagen Golf Sportsvan, третє місце посіли два Mercedes — B-клас і GLK.

Фото: BMW, Top Gear, Ford, Mercedes-benz.