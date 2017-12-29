Як знизити витрату палива взимку – 5 порад

Щоб знизити витрати палива взимку необхідно лити в мотор відповідне масло і не занадто довго прогрівати мотор.

Про це пише telegra.ph.

Двигун внутрішнього згоряння на морозі працює легше, ніж в літню спеку. Це пояснюється фізичними особливостями процесу згоряння палива.

Охолоджене повітря має велику щільність, а також забезпечує зсув порогу детонації. У результаті ККД і тягово-динамічні характеристики мотора підвищуються, що, по ідеї, повинно призводити до зниження витрати палива. Але практика показує прямо протилежний ефект – взимку витрата бензину серйозно зростає.

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5 порад, як заощадити на паливі:

– Не прогрівайте авто занадто довго на холостих обертах. Досить поганяти мотор хвилину-другу і починати рух на невеликих обертах. Так і мотор прогріється швидше, і бензину в баці залишиться більше.

– Повністю очищайте машину від снігу.

– Лийте в мотор відповідне масло. В ідеалі взагалі краще використовувати спеціальне зимове.

– Витягніть з багажника весь зайвий інвентар. Напевно там лежить безліч речей, які можуть знадобитися тільки влітку.

– Для дуже сильних морозів рекомендується використовувати спеціальну автомобільну ковдру, яка зберігає тепло в моторному відсіку.

До речі, в разі стабільного курсу гривні ціни на бензин в Україні знизяться завдяки рішенню президента США Дональда Трампа знизити оподаткування на видобуток нафти.