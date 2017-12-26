У Британії випускають найменший мобільний у світі

Компанія Clubit New Media, Ltd. спільно з Zanco анонсувала випуск найменшого мобільного телефону в світі – Zanco Tiny T1.

Ширина дисплея новинки становить 1,25 сантиметра, товщина пристрою досягає 1,2 сантиметра, а висота – 4,76 сантиметра, йдеться в оголошенні на платформі Kickstarter, повідомляє портал Gadget To Use. Важить гаджет всього 13 грамів.

Zanco Tiny T1 оснащений 32 мегабайтами оперативної і таким же об’ємом вбудованої пам’яті. Це дозволяє пристрою зберігати до 300 контактів і 50 SMS. Акумулятор гаджета розрахований на 3 дні роботи в режимі очікування. Телефон підтримує 13 мов і оснащений Micro USB портом. Однак через свій розмір він працює тільки у мережі 2G. Гаджет доступний у чорному кольорі.

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Масове виробництво Zanco Tiny поки не почалося. Як повідомляє Kickstarter, мінімальна ціна пристрою становить 30 фунтів стерлінгів (близько 1100 гривень. Ред.). Проект користується великим попитом: розробники вже зібрали на платформі більше 66 тисяч фунтів за необхідної суми в 25 тисяч.

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