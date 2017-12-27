Новий флагман Huawei P20 – дата виходу

Наступний флагман Huawei P20 представлять на Mobile World Congress 2018 у лютому, повідомив генеральний директор компанії Рамі Хазан.

Флагманська модель P20 прийде на зміну P10, пише Gizmochina з посиланням на ізраїльський ресурс gadgety.co.il.

Дорожня карта бренду розрахована на Ізраїль, повідомила компанія Альфа Телеком, офіційний імпортер продукції Huawei у цій країні.

Наголошується, що в першому кварталі до випуску заплановані моделі під кодовими іменами Maya, Salina і Honor 1, більш широкий випуск Mate 10 Pro і Mate 10 Lite. Також у першому кварталі побачать світ фітнес-браслет Honor A2, ваги Huawei Scale, VR-камера Huawei 360 Camera і бездротової роутер Huawei B618.

Тільки ближче до середини 2018 року в Ізраїлі обіцяють запуск нових флагманів P-серії – базового P20, P20 Plus і P20 Lite. При цьому модель Huawei P20, як очікується, буде представлено ​​раніше, на Mobile World Congress 2018 у лютому.

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На другий, третій і четвертий квартал заплановано вихід однієї з моделей Honor 2, Honor 3 і Honor 4, відповідно. В останньому кварталі також очікується оновлення флагманських Mate Pro і Mate Lite.

Нагадаємо, Apple визнала, що навмисно знижує тактову частоту процесорів в старих моделях iPhone.

Фото: Getty Images.