Учені сказали, хто мудріше – бідні чи багаті

Люди з нижчих верств у міжособистісних конфліктах виявилися більш неупередженими, краще розуміли обмеженість власних знань і розглядали проблему з різних сторін.

Про це повідомляється в журналі Proceedings of the Royal Society, пише N+1.

У новій роботі психологи Ігор Гроссман (Igor Grossmann) і Джастін Бріенца (Justin Brienza) з Університету Ватерлоо спробували визначити, чи є зв’язок між соціальним класом і мудрістю при вирішенні конфліктів. Дослідження проходило в два етапи: в першому взяли участь 2145 осіб, у другому – 299.

Команда вчених провела онлайн-опитування, учасниками якого стали жителі США. Добровольці повинні були згадати будь-яку недавню сварку, наприклад із другом або колегою, а потім заповнити анкету. Вона складалася з 20 питань, які з’ясовували деталі поведінки респондентів під час конфлікту, наприклад чи намагалися вони зрозуміти причини дій іншої людини або чи намагалися вони подивитися на ситуацію з боку.

Паралельно Гроссман і Бріенца збирали статистику про середні доходи.

У другій частині дослідження брали участь представники різних класів, – від бідних безробітних до багатих, які живуть у штаті Мічиган. Вони проходили тест Векслера на рівень інтелекту, а також читали три листи в колонку порад “Дорога Еббі”. В одному з них, наприклад, питалося про вибір сторін у суперечці між спільними друзями. Після прочитання кожен учасник обговорював з інтерв’юером, як розвиватиметься описана читачем ситуація.

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Результати онлайн-опитування показали, що люди, що належали до нижчих соціальних верств, міркують мудріше, ніж представники середнього вищого класу (коефіцієнт кореляції -0,39). З іншого боку, достовірної зв’язку між рівнем інтелекту і мудрістю в міжособистісних конфліктах вченим виявити не вдалося.

Нагадаємо, вчені поставили під сумнів, що чоловічі тіла від природи більш атлетичні, ніж жіночі.