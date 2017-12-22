Вчені знайшли зірку смерті

Зірка RZ Piscium руйнує екзопланети, які обертаються навколо неї. Це пояснює загадкові неперіодичні затемнення зірки, які насправді виявилися хмарами з пилу та газу.

До такого висновку прийшли астрономи університету Індіани, передає EurekAlert!.

Зірка розташована в 550 світлових роках від Землі в напрямку сузір’я Риб. За словами вчених, періодично її яскравість знижується в 10 разів, а потім знову зростає. При цьому RZ Piscium починає випромінювати більше енергії в інфрачервоному спектрі, що вказує на наявність хмари пилу. Передбачалося, що вона є молодою зіркою, оточеною щільним поясом астероїдів, які часто стикаються і подрібнюються.

За зіркою спостерігали за допомогою телескопа XMM-Newton, 3-метрового рефлекторного телескопа Шейна в Лікській обсерваторії і 10-метрового телескопа Кек.

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З’ясувалося, що вік зірки становить 30-50 мільйонів років. При цьому хмари пилу та речовини у нових зірок пропадають після декількох мільйонів років. Однак у RZ Piscium вони залишаються досі.

Астрономи припускають, що зірка руйнує екзопланети, наприклад, збираючи речовину з близько розташованих до неї газових гігантів.

До речі, вчені переконані, що Марс став червоним через залишки води, які не випарувалися з планети.