Перший політ найбільшого у світі літака-амфібії

У Китаї найбільший у світі літак-амфібія AG600 здійснив перший випробувальний політ. На нього вже є 17 замовлень від китайського уряду і різних компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на китайські ЗМІ.

Він оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб під час рятувальних операцій на морі, або 12 тонн води, яка закачується при приводнюванні протягом 20 секунд, коли використовується для гасіння пожеж.

Максимальна злітна вага нової машини становить 53,5 тонни, дальність польоту – 4,5 тис. км.

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До речі, китаєць у власному гаражі створив машину-амфібію, за допомогою якої він збирається рятуватися від повеней.