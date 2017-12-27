На заміну ГАЗ-66: нова вантажівка 4х4 для ЗСУ

На Бориспільському автозаводі випустили нову вантажівку Tata LPTA 713 TC 4х4, яка повинна замінити ГАЗ-66 в українській армії.

Про нову машину БАЗ для української армії розповів Сергій Желевській, голова правління ПАТ Бориспільський автозавод на підсумковій прес-конференції корпорації Еталон, що пройшла у Києві 26 грудня, пише Автоцентр.

Отже, що ж являє собою Tata LPTA 713. Машина має повну масу 5,15 і вантажопідйомність 2,5 т. Тобто на 500 кг везе більше, ніж ГАЗ-66. Довжина моделі – 5,75 м, ширина – 2,16 м і висота – 2,85 м.

Автомобіль комплектується 6-циліндровим турбодизелем Tata потужністю 125 к.с. екологічного стандарту Євро 2. Максимальна швидкість досягає 82 км/год. На одному баку автомобіль здатний проїхати до 800 км.

При цьому Tata 4х4 може долати підйоми крутизною до 70% і узгір’я з ухилом до 30%, брати стінку в 0,5 м і не боятися броду глибиною 0,65 м і рову шириною 0,6 м.

Читайте: Майже танк: позашляховик на гусеницях у центрі Києва

Бориспільський автозавод вже показав нову машину військовим. Сьогодні проходять заключні випробування і дуже скоро Tata LPTA 713 може бути прийнята на озброєння.

До слова, Житомирський бронетанковий завод завершив випробування бойової машини піхоти БМП-1УМД для ЗСУ.