4 продукти, які потрібно їсти взимку

Через судинні спазми на холоді, взимку потрібно їсти продукти, які запобігають тромбозу та емболії.
Про це повідомляють НовостиЮ.
Одним з найкращих продуктів є лимон, який покращує кровообіг і підвищує вироблення червоних кров’яних тілець.
Іще одним продуктом, який поліпшує судинну прохідність є оливкова олія. Вона допоможе зберегти еластичність судинної тканини та сприяє зменшенню холестеринових відкладень в судинах.
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Таку ж користь організму принесе й авокадо. Одну його половинку потрібно їсти тричі на тиждень.
Також потрібно вживати селеру, яка зменшує вміст в крові кортизолу – гормону стресу.
До слова, вчені з Пенсільванського університету довели, що вживання в їжу риби підвищує інтелект і сприяє поліпшенню сну.